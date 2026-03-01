Il Festival di Sanremo 2026 si è ufficialmente concluso con un finale al cardiopalma: Sal Da Vinci trionfa con “Per Sempre Sì”, superando di pochissimo Sayf e Ditonellapiaga in una delle edizioni più combattute degli ultimi anni.
Una classifica decisa dalla combinazione di Televoto, Sala Stampa e Radio, che ha ribaltato ogni pronostico fino all’ultimo istante.
Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con “Per Sempre Sì”
Con il 22,2% delle preferenze, Sal Da Vinci conquista la vittoria davanti a Sayf, secondo con “Tu Mi Piaci Tanto” (21,9%), e Ditonellapiaga, terza con “Che Fastidio!” (20,6%).
Fuori dal podio Arisa, quarta con “Magica Favola” (18,9%), mentre il quinto posto va al duo Fedez e Masini con “Male Necessario” (16,5%).
Le percentuali della finale: sfida fino all’ultimo voto
Ecco le percentuali ufficiali della serata conclusiva:
- Sal Da Vinci – “Per Sempre Sì” → 22,2%
- Sayf – “Tu Mi Piaci Tanto” → 21,9%
- Ditonellapiaga – “Che Fastidio!” → 20,6%
- Arisa – “Magica Favola” → 18,9%
- Fedez e Masini – “Male Necessario” → 16,5%
Se avesse deciso solo il Televoto: cambia il vincitore
Scenario diverso considerando esclusivamente il Televoto:
- Sayf avrebbe vinto con il 26,4%
- Sal Da Vinci secondo con il 23,6%
- Arisa terza con il 19,2%
- Ditonellapiaga quarta con il 18,9%
- Fedez e Masini quinti con l’11,9%
Classifica completa di Sanremo 2026
- Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
- Sayf – Tu Mi Piaci Tanto
- Ditonellapiaga – Che Fastidio!
- Arisa – Magica Favola
- Fedez e Masini – Male Necessario
- Nayt – Prima Che
- Fulminacci – Stupida Fortuna
- Ermal Meta – Stella Stellina
- Serena Brancale – Qui Con Me
- Tommaso Paradiso – I Romantici
- LDA e AKA 7even – Poesie Clandestine
- Luchè – Labirinto
- Bambole di pezza – Resta Con Me
- Levante – Sei Tu
- J-Ax – Italia Starter Pack
- Tredici Pietro – Uomo Che Cade
- Samurai Jay – Ossessione
- Raf – Ora E Per Sempre
- Malika Ayane – Animali Notturni
- Enrico Nigiotti – Ogni Volta Che Non So Volare
- Maria Antonietta e Colombre – La Felicità e Basta
- Michele Bravi – Prima O Poi
- Francesco Renga – Il Meglio Di Me
- Patty Pravo – Opera
- Chiello – Ti Penso Sempre
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Dargen D’Amico – AI AI
- Leo Gassmann – Naturale
- Mara Sattei – Le Cose Che Non Sai Di Me
- Eddie Brock – Avvoltoi
Le prime parole di Sal Da Vinci dopo la vittoria
Visibilmente emozionato, il vincitore ha dichiarato: “Grazie. Questo è il vostro premio. È il premio del popolo. Grazie per tutto quello che mi avete donato questa sera: mi avete fatto vivere una settimana da Dio. Non dimenticherò facilmente questa settimana e porterò questo premio a casa con me. Mi ricorderò di ognuno di voi, perché la differenza l’avete fatta voi. Ed è solo grazie a voi se continuo a fare quello che faccio. Solo grazie a voi. Vi amo”.