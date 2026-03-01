A cura della Redazione

Il Festival di Sanremo 2026 si è ufficialmente concluso con un finale al cardiopalma: Sal Da Vinci trionfa con “Per Sempre Sì”, superando di pochissimo Sayf e Ditonellapiaga in una delle edizioni più combattute degli ultimi anni.

Una classifica decisa dalla combinazione di Televoto, Sala Stampa e Radio, che ha ribaltato ogni pronostico fino all’ultimo istante.

Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con “Per Sempre Sì”

Con il 22,2% delle preferenze, Sal Da Vinci conquista la vittoria davanti a Sayf, secondo con “Tu Mi Piaci Tanto” (21,9%), e Ditonellapiaga, terza con “Che Fastidio!” (20,6%).

Fuori dal podio Arisa, quarta con “Magica Favola” (18,9%), mentre il quinto posto va al duo Fedez e Masini con “Male Necessario” (16,5%).

Le percentuali della finale: sfida fino all’ultimo voto

Ecco le percentuali ufficiali della serata conclusiva:

Sal Da Vinci – “Per Sempre Sì” → 22,2%

→ Sayf – “Tu Mi Piaci Tanto” → 21,9%

→ Ditonellapiaga – “Che Fastidio!” → 20,6%

→ Arisa – “Magica Favola” → 18,9%

→ Fedez e Masini – “Male Necessario” → 16,5%

Se avesse deciso solo il Televoto: cambia il vincitore

Scenario diverso considerando esclusivamente il Televoto:

Sayf avrebbe vinto con il 26,4%

avrebbe vinto con il Sal Da Vinci secondo con il 23,6%

secondo con il Arisa terza con il 19,2%

terza con il Ditonellapiaga quarta con il 18,9%

quarta con il Fedez e Masini quinti con l’11,9%

Classifica completa di Sanremo 2026

Sal Da Vinci – Per Sempre Sì Sayf – Tu Mi Piaci Tanto Ditonellapiaga – Che Fastidio! Arisa – Magica Favola Fedez e Masini – Male Necessario Nayt – Prima Che Fulminacci – Stupida Fortuna Ermal Meta – Stella Stellina Serena Brancale – Qui Con Me Tommaso Paradiso – I Romantici LDA e AKA 7even – Poesie Clandestine Luchè – Labirinto Bambole di pezza – Resta Con Me Levante – Sei Tu J-Ax – Italia Starter Pack Tredici Pietro – Uomo Che Cade Samurai Jay – Ossessione Raf – Ora E Per Sempre Malika Ayane – Animali Notturni Enrico Nigiotti – Ogni Volta Che Non So Volare Maria Antonietta e Colombre – La Felicità e Basta Michele Bravi – Prima O Poi Francesco Renga – Il Meglio Di Me Patty Pravo – Opera Chiello – Ti Penso Sempre Elettra Lamborghini – Voilà Dargen D’Amico – AI AI Leo Gassmann – Naturale Mara Sattei – Le Cose Che Non Sai Di Me Eddie Brock – Avvoltoi

Le prime parole di Sal Da Vinci dopo la vittoria

Visibilmente emozionato, il vincitore ha dichiarato: “Grazie. Questo è il vostro premio. È il premio del popolo. Grazie per tutto quello che mi avete donato questa sera: mi avete fatto vivere una settimana da Dio. Non dimenticherò facilmente questa settimana e porterò questo premio a casa con me. Mi ricorderò di ognuno di voi, perché la differenza l’avete fatta voi. Ed è solo grazie a voi se continuo a fare quello che faccio. Solo grazie a voi. Vi amo”.