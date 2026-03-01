A cura della Redazione

Il Festival di Sanremo 2026 si è ufficialmente concluso con un finale al cardiopalma: Sal Da Vinci trionfa con “Per Sempre Sì”, superando di pochissimo Sayf e Ditonellapiaga in una delle edizioni più combattute degli ultimi anni.

Una classifica decisa dalla combinazione di Televoto, Sala Stampa e Radio, che ha ribaltato ogni pronostico fino all’ultimo istante.

Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con “Per Sempre Sì”

Con il 22,2% delle preferenze, Sal Da Vinci conquista la vittoria davanti a Sayf, secondo con “Tu Mi Piaci Tanto” (21,9%), e Ditonellapiaga, terza con “Che Fastidio!” (20,6%).

Fuori dal podio Arisa, quarta con “Magica Favola” (18,9%), mentre il quinto posto va al duo Fedez e Masini con “Male Necessario” (16,5%).

Le percentuali della finale: sfida fino all’ultimo voto

Ecco le percentuali ufficiali della serata conclusiva:

  • Sal Da Vinci – “Per Sempre Sì”22,2%
  • Sayf – “Tu Mi Piaci Tanto”21,9%
  • Ditonellapiaga – “Che Fastidio!”20,6%
  • Arisa – “Magica Favola”18,9%
  • Fedez e Masini – “Male Necessario”16,5%

Se avesse deciso solo il Televoto: cambia il vincitore

Scenario diverso considerando esclusivamente il Televoto:

  • Sayf avrebbe vinto con il 26,4%
  • Sal Da Vinci secondo con il 23,6%
  • Arisa terza con il 19,2%
  • Ditonellapiaga quarta con il 18,9%
  • Fedez e Masini quinti con l’11,9%

Classifica completa di Sanremo 2026

  1. Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  2. Sayf – Tu Mi Piaci Tanto
  3. Ditonellapiaga – Che Fastidio!
  4. Arisa – Magica Favola
  5. Fedez e Masini – Male Necessario
  6. Nayt – Prima Che
  7. Fulminacci – Stupida Fortuna
  8. Ermal Meta – Stella Stellina
  9. Serena Brancale – Qui Con Me
  10. Tommaso Paradiso – I Romantici
  11. LDA e AKA 7even – Poesie Clandestine
  12. Luchè – Labirinto
  13. Bambole di pezza – Resta Con Me
  14. Levante – Sei Tu
  15. J-Ax – Italia Starter Pack
  16. Tredici Pietro – Uomo Che Cade
  17. Samurai Jay – Ossessione
  18. Raf – Ora E Per Sempre
  19. Malika Ayane – Animali Notturni
  20. Enrico Nigiotti – Ogni Volta Che Non So Volare
  21. Maria Antonietta e Colombre – La Felicità e Basta
  22. Michele Bravi – Prima O Poi
  23. Francesco Renga – Il Meglio Di Me
  24. Patty Pravo – Opera
  25. Chiello – Ti Penso Sempre
  26. Elettra Lamborghini – Voilà
  27. Dargen D’Amico – AI AI
  28. Leo Gassmann – Naturale
  29. Mara Sattei – Le Cose Che Non Sai Di Me
  30. Eddie Brock – Avvoltoi

Le prime parole di Sal Da Vinci dopo la vittoria

Visibilmente emozionato, il vincitore ha dichiarato: “Grazie. Questo è il vostro premio. È il premio del popolo. Grazie per tutto quello che mi avete donato questa sera: mi avete fatto vivere una settimana da Dio. Non dimenticherò facilmente questa settimana e porterò questo premio a casa con me. Mi ricorderò di ognuno di voi, perché la differenza l’avete fatta voi. Ed è solo grazie a voi se continuo a fare quello che faccio. Solo grazie a voi. Vi amo”.

 