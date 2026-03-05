A cura della Redazione

La scorsa stagione di Temptation Island ha visto protagoniste due figure molto seguite: Arianna Mercuri, tentatrice del reality, e Sarah Esposito, che invece ha messo alla prova la sua storia d’amore con Valerio Ciaffaroni.

Purtroppo per Sarah e Valerio, la loro relazione non ha avuto un percorso semplice. All’interno del villaggio, infatti, Valerio si era avvicinato particolarmente proprio ad Arianna. Nonostante alti e bassi, inizialmente dovuti anche ai contatti tra Valerio e Sarah, oggi la coppia è molto unita e sta vivendo appieno la loro storia d’amore.

Il botta e risposta sui social

A distanza di mesi dalla fine del reality, Sarah Esposito e Arianna Mercuri sono tornate a far parlare di sé sui social, indirettamente “battibeccando” a seguito di alcune domande dei follower nel consueto box domande di Instagram.

Tutto è iniziato quando è stato chiesto a Sarah cosa pensasse della relazione tra il suo ex fidanzato e Arianna. Lei ha risposto: “Ogni storia è diversa dalle altre. Con il tempo ho solo capito che, in generale, non è tutto oro ciò che luccica”.

La risposta di Arianna Mercuri

Le parole di Sarah non sono passate inosservate. Arianna, sempre tramite il suo profilo Instagram, ha commentato: “Forse qualcuno pensa di avercelo in tasca l’oro? Strano, perché quando ce l’hai davvero non hai bisogno di parlare degli altri”.

Alla domanda diretta su cosa pensasse di Sarah, Arianna ha risposto: “Mai pensato nulla su di lei, sempre stata una persona indifferente. Non la conosco e non giudico né la loro vecchia relazione, né i loro problemi. Come ho detto più volte… a quanto pare non è così per tutti. Le finte perbeniste mai piaciute”.

Sarah Esposito chiarisce il suo pensiero

A seguito delle frecciatine, è stato fatto notare a Sarah che la sua risposta aveva scatenato reazioni. Lei ha precisato: “Quando si usa la parola ‘in generale’ in italiano ha un significato preciso: indica un discorso ampio, non riferito a qualcuno nello specifico. Credo anche che chi è davvero sereno non si senta toccato da riflessioni che non lo riguardano direttamente”.