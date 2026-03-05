A cura della Redazione

Il Festival di Sanremo è finito, ma non si fermano le polemiche nate durante la settimana della kermesse ligure. Al centro dell’ultima controversia social c’è Elettra Lamborghini, protagonista di uno sfogo su Instagram contro una donna che su TikTok ha pubblicato un video girato davanti a Villa Noseda.

Nel filmato si vede la cantante uscire dalla villa insieme ad altre persone mentre una fan tenta di attirare la sua attenzione senza riuscirci. Il video ha rapidamente attirato commenti e visualizzazioni, generando critiche nei confronti dell’artista.

Elettra Lamborghini replica al video virale

Dopo la diffusione della clip, Elettra Lamborghini ha deciso di intervenire direttamente per chiarire la sua versione dei fatti. Secondo la cantante, il video mostrerebbe solo un frammento della situazione.

La cantante di Voilà ha spiegato che poco prima si era già fermata a fare foto con i fan presenti davanti alla villa.

“Inutile che cancelli i commenti! Ho già ribadito che sono molto disponibile e se non dovessi esserlo è per qualche seria ragione. Inoltre avevo già fatto le foto prima di entrare con tutti e come vedi stavo cercando qualcuno perché era successa una cosa”.

L’artista ha accusato l’utente di aver eliminato alcuni commenti in cui lei spiegava la situazione, sostenendo che il video sarebbe stato usato per ottenere visualizzazioni.

“Non screditarmi per pochi like. Cancelli i commenti, così alimenti la cosa: la gente commenta in negativo un frammento di un video del cavolo e ti schizzano le views”.

Lo sfogo su Instagram: “Non mi faccio problemi a chiamare gli avvocati”

La polemica è poi proseguita sulle storie Instagram della cantante, dove Elettra Lamborghini ha ribadito di essere sempre molto disponibile con i fan. Secondo il suo racconto, nel momento ripreso dal video stava cercando una persona dopo che era accaduto qualcosa, mentre stava lasciando la zona transennata davanti alla villa. “Io sono una persona disponibilissima e penso di averlo dimostrato anche troppo. In questa occasione avevo già fatto le foto con tutte le persone prima”.

La cantante ha anche lanciato un duro avvertimento contro chi, a suo dire, diffonderebbe contenuti fuorvianti sui social. “Non credete a quello che vedete sui social. La gente muore per i like e per i follower farebbe di tutto. Io non mi faccio alcun problema a chiamare gli avvocati e a denunciare”.

Infine, la cantante ha fatto notare un dettaglio che, secondo lei, dimostrerebbe la buona fede dell’incontro con i fan: “Intanto però se l’è fatta la foto!”.

La replica della signora di TikTok

Dopo lo sfogo dell’artista, la donna che ha pubblicato il video ha deciso di rispondere. Tornata davanti a Villa Noseda a Sanremo, ha girato un nuovo filmato per raccontare la sua versione dei fatti.

“Eravamo qui da due ore che l’aspettavamo perché siamo fan e volevamo un saluto. Questo non è successo, ma capisco che durante il Festival ci sia confusione”.

Secondo la donna, la foto insieme alla cantante sarebbe stata scattata in un momento successivo rispetto al video. Ha inoltre spiegato di non aver mai scritto commenti negativi contro l’artista. “Io non ho scritto nulla di male e non ho fatto nessun commento negativo. Anzi, capisco che durante la settimana del Festival ci sia tanta confusione”.

La fan ha anche raccontato un episodio che, a suo dire, dimostrerebbe la sua buona fede: avrebbe aiutato Elettra Lamborghini a farsi largo tra la folla davanti a un hotel. “C’era una folla pazzesca. Io mi sono messa come scudo e ho cercato di ripararla perché la stavano spingendo”.

Proposta di chiarimento: “Parliamone”

Nel finale del video la donna ha lanciato un ramoscello d’ulivo alla cantante, dichiarandosi disponibile a chiarire la situazione: “Mi dispiace che mi abbia attaccato. Io non sono nessuno, lei è un personaggio famoso. Cerchiamo di chiarire questa situazione nel bene e nel male”.