Grazia Kendi interviene pubblicamente per smentire l’indiscrezione secondo cui avrebbe richiesto un “cachet stellare” per presenziare a un evento collegato alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. L’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di fare chiarezza dopo che la notizia ha iniziato a circolare online.

La smentita di Grazia Kendi

“Ci tengo a smentire questa notizia e a precisare che non è vero”, ha dichiarato Grazia Kendi, spiegando la sua versione dei fatti.

L’ex gieffina ha raccontato di aver ricevuto due inviti per altrettante cene di gala a Sanremo. In particolare, ha spiegato di aver risposto privatamente a un primo invito per una cena fissata il 25 febbraio. Tuttavia, quella data coincide con un evento per lei molto importante: il diciottesimo compleanno della sorella.

“Chi mi segue sa che mia sorella quel giorno compie 18 anni, quindi io non posso esserci. A meno che non ci sia un lavoro super retribuito io non posso mancare al diciottesimo di mia sorella”.

Grazia ha inoltre precisato di avere gli screenshot delle conversazioni, sottolineando di non aver mai chiesto compensi elevati per una semplice presenza: “Non mi permetterei mai di andare a chiedere cachet stellari per presenziare ad una cena a cui sono stata invitata”.

Il retroscena lanciato da Lorenzo Pugnaloni

A diffondere l’indiscrezione è stato il noto insider Lorenzo Pugnaloni, che nella sua newsletter ha parlato di un retroscena circolato negli ambienti degli eventi legati a Sanremo 2026.

Secondo quanto riportato, tre protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello avrebbero richiesto un compenso economico per partecipare a una cena di gala collegata al Festival. Oltre a Grazia Kendi, i nomi citati sarebbero quelli di Rasha Younes e Omer Elomari, anche loro ex gieffini.

La presunta richiesta economica e la reazione degli organizzatori

Stando alle informazioni trapelate, la cifra richiesta sarebbe stata ritenuta piuttosto alta rispetto a una semplice partecipazione senza obblighi di creazione contenuti o attività promozionali. Di fronte alla richiesta economica, sponsor e organizzatori avrebbero deciso di virare su altri ospiti, interrompendo così la trattativa.

Al momento, però, l’unica presa di posizione ufficiale è quella di Grazia Kendi, che ha categoricamente negato di aver avanzato richieste economiche fuori mercato.