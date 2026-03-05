Giada De Blanck ha ricevuto una proposta per tornare in un reality. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, gli autori del Grande Fratello Vip avrebbero contattato la 45enne per offrirle l’opportunità di entrare nella casa più famosa d’Italia.
“Gli autori la vogliono nel cast”, ha scritto Dandolo, rivelando che la “contessina” sta valutando la proposta con attenzione, vista la situazione personale delicata.
Un periodo difficile per Giada De Blanck
Il mese scorso, Giada De Blanck ha affrontato la dolorosa perdita della madre Patrizia, con cui aveva un rapporto simbiotico ed esclusivo. Nonostante il momento difficile, la contessina ha deciso di guardare avanti, mostrando una forza e un coraggio davvero notevoli.
“Giada De Blanck sta affrontando con coraggio il momento più difficile della sua vita: la perdita dell’amata madre Patrizia. A rendere questo periodo meno buio una proposta inaspettata dagli autori del Grande Fratello Vip, che la vogliono nel cast della nuova edizione, in partenza il 17 marzo con Ilary Blasi al timone”, ha scritto Dandolo.
Il cast del GF Vip 2026
- Adriana Volpe – showgirl e conduttrice
- Antonella Elia – showgirl e conduttrice
- Barbara Prezia – ex concorrente di Pechino Express
- Marco Berry – ex inviato de Le Iene
- Renato Biancardi – influencer ed ex volto di Ex on the Beach
- Nicolò Brigante – ex tronista di Uomini e Donne
- Paola Caruso – showgirl
- Dario Cassini – attore e comico
- Giovanni Calvario – imprenditore e concorrente della prima edizione italiana di Love is Blind – L’amore è cieco
- Raul Dumitras – ex volto di Temptation Island
- Francesco Faraoni – pugile
- Lucia Ilardo – ex volto di Temptation Island
- Ibiza Altea – influencer nota per Too Hot to Handle
- Francesca Manzini – attrice, imitatrice, comica e conduttrice radiofonica
- Alessandra Mussolini – politica, attrice e personaggio pubblico
- Raimondo Todaro – ballerino professionista, coreografo e personaggio televisivo
- Evelina Sgarbi – figlia di Vittorio Sgarbi
Giada De Blanck si sta prendendo del tempo per riflettere se accettare questa nuova avventura televisiva, che potrebbe rappresentare una nuova sfida dopo un periodo così complesso della sua vita.