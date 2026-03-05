A cura della Redazione

Giada De Blanck ha ricevuto una proposta per tornare in un reality. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, gli autori del Grande Fratello Vip avrebbero contattato la 45enne per offrirle l’opportunità di entrare nella casa più famosa d’Italia.

“Gli autori la vogliono nel cast”, ha scritto Dandolo, rivelando che la “contessina” sta valutando la proposta con attenzione, vista la situazione personale delicata.

Un periodo difficile per Giada De Blanck

Il mese scorso, Giada De Blanck ha affrontato la dolorosa perdita della madre Patrizia, con cui aveva un rapporto simbiotico ed esclusivo. Nonostante il momento difficile, la contessina ha deciso di guardare avanti, mostrando una forza e un coraggio davvero notevoli.

“Giada De Blanck sta affrontando con coraggio il momento più difficile della sua vita: la perdita dell’amata madre Patrizia. A rendere questo periodo meno buio una proposta inaspettata dagli autori del Grande Fratello Vip, che la vogliono nel cast della nuova edizione, in partenza il 17 marzo con Ilary Blasi al timone”, ha scritto Dandolo.

Il cast del GF Vip 2026

Adriana Volpe – showgirl e conduttrice

– showgirl e conduttrice Antonella Elia – showgirl e conduttrice

– showgirl e conduttrice Barbara Prezia – ex concorrente di Pechino Express

– ex concorrente di Marco Berry – ex inviato de Le Iene

– ex inviato de Renato Biancardi – influencer ed ex volto di Ex on the Beach

– influencer ed ex volto di Nicolò Brigante – ex tronista di Uomini e Donne

– ex tronista di Paola Caruso – showgirl

– showgirl Dario Cassini – attore e comico

– attore e comico Giovanni Calvario – imprenditore e concorrente della prima edizione italiana di Love is Blind – L’amore è cieco

– imprenditore e concorrente della prima edizione italiana di Raul Dumitras – ex volto di Temptation Island

– ex volto di Francesco Faraoni – pugile

– pugile Lucia Ilardo – ex volto di Temptation Island

– ex volto di Ibiza Altea – influencer nota per Too Hot to Handle

– influencer nota per Francesca Manzini – attrice, imitatrice, comica e conduttrice radiofonica

– attrice, imitatrice, comica e conduttrice radiofonica Alessandra Mussolini – politica, attrice e personaggio pubblico

– politica, attrice e personaggio pubblico Raimondo Todaro – ballerino professionista, coreografo e personaggio televisivo

– ballerino professionista, coreografo e personaggio televisivo Evelina Sgarbi – figlia di Vittorio Sgarbi

Giada De Blanck si sta prendendo del tempo per riflettere se accettare questa nuova avventura televisiva, che potrebbe rappresentare una nuova sfida dopo un periodo così complesso della sua vita.