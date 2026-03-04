A cura della Redazione

Ernesto Passaro ha deciso di concedersi un piccolo ritocco estetico e, al suo fianco, non è mai mancato il supporto della fidanzata Cristiana Anania. La coppia, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, continua a far parlare di sé, questa volta per un “rinfresco” di look che ha acceso la curiosità dei fan.

Dalla scelta a Uomini e Donne alla convivenza a Roma

Il percorso di Ernesto Passaro e Cristiana Anania è iniziato all’interno del dating show di Canale 5. Tra esterne fatte di passione e momenti di confronto acceso, la giovane palermitana ha infine seguito il cuore, scegliendo Ernesto e decidendo di vivere la loro storia lontano dalle telecamere.

Da quel momento, i due non si sono più separati. Dopo aver diviso il tempo tra i rispettivi impegni, hanno scelto di fare un passo importante: cercare casa a Roma per iniziare una vera convivenza. Proprio in questi giorni la coppia è impegnata tra visite immobiliari nella Capitale alla ricerca del loro “nido d’amore”.

Ritocco estetico per Ernesto Passaro: cos’è il rinofiller

Tra una casa e l’altra, Ernesto Passaro e Cristiana Anania hanno deciso di dedicarsi anche a un piccolo cambiamento estetico. Entrambi si sono recati presso una clinica specializzata per sottoporsi al rinofiller, una procedura di medicina estetica non chirurgica.

Il rinofiller consiste in iniezioni di acido ialuronico (o altri filler) per rimodellare il naso, correggere piccole gobbe o imperfezioni e armonizzare il profilo, senza ricorrere alla chirurgia. Un trattamento rapido, minimamente invasivo e con risultati immediatamente visibili.

Il commento social di Cristiana Anania: “Non potete capire!”

A raccontare tutto è stata Cristiana Anania, che sui social ha condiviso l’entusiasmo per il risultato ottenuto dal compagno: “Oggi siamo passati dal medico Dott. Campa per un super cambiamento su Ernesto e qualche piccolo dettaglio su di me (restando sempre naturalissimi). Raga, ma Ernesto??? Non potete capire!”.

Le immagini del prima e dopo pubblicate online mostrano un cambiamento lieve ma evidente nel profilo del pompiere, che ha scelto un risultato naturale, in linea con la sua fisionomia.