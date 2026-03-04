A cura della Redazione

Gli appassionati de L’Isola dei Famosi devono prepararsi a un vero e proprio cambiamento epocale. Dopo mesi di incertezza, il noto reality di sopravvivenza potrebbe trasformarsi completamente nella sua prossima edizione.

Il futuro del reality: niente diretta, niente studio

Nei mesi scorsi, Pier Silvio Berlusconi aveva chiarito che il futuro del reality era ancora da definire. In primavera, infatti, L’Isola dei Famosi non sarà trasmessa, principalmente a causa dei ritardi nella decisione sul Grande Fratello VIP e della necessità di rinnovare la formula.

Secondo le ultime anticipazioni di Davide Maggio, la produzione ha deciso che la prossima edizione sarà registrata e trasmessa in differita, con una valutazione dei contenuti prima della messa in onda.

Inoltre, non ci sarà più lo studio televisivo: la conduzione avverrà direttamente sul posto, trasformando il programma in una formula simile a Pechino Express.

Nuova location: dalle Honduras alle Filippine

Dopo anni in Honduras, la produzione ha deciso di cambiare location per evitare le continue proteste delle comunità locali. I divieti di navigazione e pesca a Cayos Cochinos avevano creato tensioni, limitando l’accesso e le risorse per gli abitanti.

La nuova destinazione scelta è le Filippine, dove le registrazioni sono previste tra maggio e luglio 2026, per un totale di circa 40 giorni. La messa in onda potrebbe avvenire a settembre 2026 o gennaio 2027.

Conduzione e format: rivoluzione in arrivo

Nonostante il possibile rinnovo della conduzione con Veronica Gentili, il passaggio alla registrazione e la nuova location segnano una vera rivoluzione del format. L’obiettivo è rendere il programma più dinamico, con sfide in esterna e meno dipendente dalle dirette televisive.

La scelta arriva anche dopo un periodo di ascolti in calo, non più in linea con i numeri storici del reality.

Cosa aspettarsi dalla prossima edizione

Gli spettatori possono prepararsi a una formula più avventurosa, senza studio e con la conduzione sul posto. La registrazione anticipata permetterà di selezionare i momenti migliori, garantendo un ritmo più serrato e contenuti più accattivanti.

Prime indiscrezioni sul cast

Iniziano già a circolare i primi nomi: stando a una segnalazione di Deianira Marzano, gli autori vorrebbero Shaila Gatta nella nuova edizione. La ballerina partenopea ed ex velina di Striscia la Notizia è stata tra le protagoniste della penultima edizione del Grande Fratello, vinta da Jessica Morlacchi.

Durante la sua permanenza nella Casa, Shaila Gatta aveva iniziato una relazione con Lorenzo Spolverato, terminata però durante la finalissima del reality show.