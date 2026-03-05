A cura della Redazione

La relazione tra Elga Enardu e Diego Daddi è ormai conclusa da tempo. I due si erano conosciuti nello studio del programma Uomini e Donne, quando Elga era tronista. La loro storia è nata in modo non convenzionale: Diego, infatti, inizialmente era stato la scelta di Claudia Piumetto, alla quale aveva risposto di no. Dopo quell’episodio, i due avevano iniziato a frequentarsi, fino a convolare a nozze nel 2017.

Crisi, riconciliazioni e la separazione definitiva

Nonostante le crisi e le riconciliazioni che hanno caratterizzato il loro matrimonio, la coppia ha deciso di separarsi definitivamente. Qualche tempo fa, Diego Daddi aveva annunciato pubblicamente che le loro strade si erano divise e che stava frequentando una nuova persona: Barbara Santagati.

Questa situazione ha diviso l’opinione pubblica, con molti fan che hanno espresso solidarietà a Elga Enardu, sottolineando la rapidità con cui il marito aveva chiuso il matrimonio e iniziato una nuova relazione.

Le parole di Elga Enardu ai fan

Durante un box di domande aperto sui social, Elga Enardu ha risposto a numerose domande dei fan. Alla domanda: “Pensi di rifarti una vita?”, l’influencer ha chiarito: “Ciao, io ho già una vita, forse volevi chiedermi se contemplo il fatto di includere nuovamente nella mia vita una relazione… togliamo il forse. Comunque non credo che siano cose che si possono decidere. Una cosa è certa: da single sto bene e quello che mi auguro per la mia vita è proprio questo, di continuare a stare sempre meglio”.

Ai complimenti ricevuti dai follower, Elga ha replicato: “Sono una guerriera con un esercito meraviglioso: famiglia, amici e tutti voi”.

Consigli su come superare una relazione tossica

Un utente ha chiesto alla Enardu consigli su come affrontare la fine di una relazione definita tossica. La risposta dell’influencer è stata chiara e incoraggiante: “È normale stare male. Uscire da una relazione tossica crea un inganno mentale: stai male perché le cose tossiche creano dipendenza e il malessere che stai vivendo è astinenza. Il tuo corpo piano piano si regolerà e vedrai che presto starai bene, sempre meglio. Forza!”.