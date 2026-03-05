A cura della Redazione

Manca sempre meno alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza il 17 marzo su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione. In studio, nel ruolo di opinioniste, ci saranno Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, pronte a commentare dinamiche, strategie e colpi di scena del reality più seguito della rete.

Lucia Ilardo: da Temptation Island al Grande Fratello Vip

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per il cast del Grande Fratello Vip spicca quello di Lucia Ilardo, ex protagonista di Temptation Island, che secondo diversi rumor potrebbe varcare la celebre porta rossa della Casa.

A lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha rivelato come Lucia Ilardo sarebbe tra le possibili concorrenti della nuova edizione del reality.

Il pubblico ha conosciuto Lucia Ilardo durante l’ultima stagione di Temptation Island, dove aveva partecipato insieme all’allora fidanzato Rosario Guglielmi per mettere alla prova la loro relazione. Nonostante alcuni momenti di complicità durante il programma, la coppia si è poi separata definitivamente lontano dalle telecamere.

Il colpo di scena a Uomini e Donne

Dopo la rottura, Rosario Guglielmi ha tentato una nuova esperienza televisiva diventando tronista a Uomini e Donne, ma il suo percorso è durato pochissimo.

A cambiare tutto è stata proprio Lucia Ilardo, che ha confessato di aver rivisto l’ex fidanzato e di aver trascorso una notte con lui poco prima dell’inizio ufficiale del suo trono. Una rivelazione che ha provocato un vero e proprio colpo di scena nel dating show di Maria De Filippi, portando alla conclusione lampo dell’esperienza televisiva di Rosario Guglielmi.

Shopping con Lorenzo Spolverato: amicizia o flirt?

Archiviata la storia con Rosario Guglielmi, Lucia Ilardo sembrerebbe pronta a voltare pagina, anche dal punto di vista sentimentale.

Recentemente, infatti, è stata avvistata insieme a Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, i due sono stati visti mentre facevano shopping in un centro commerciale di Rozzano, tra sorrisi e complicità.

L’esperta di gossip li ha definiti addirittura “piccioncini”, lasciando intendere che tra loro potrebbe esserci più di una semplice amicizia.

La risposta ironica di Lucia Ilardo sui social

Dopo le segnalazioni e le indiscrezioni, Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato hanno pubblicato un video sui social, senza però chiarire definitivamente la natura del loro rapporto.

Questa mattina, rispondendo a una domanda dei fan in un box su Instagram, Lucia Ilardo ha replicato con una frase ironica: “Volete un disegnino…?”.

Una risposta che, pur non confermando esplicitamente il flirt, lascia intendere che parlare di semplice amicizia potrebbe essere riduttivo.

Lucia Ilardo pronta a movimentare la Casa del GF Vip?

Se i rumor dovessero essere confermati e Lucia Ilardo dovesse davvero entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, la sua presenza potrebbe portare nuove dinamiche, storie e colpi di scena all’interno del reality.