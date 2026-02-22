Mancano poche settimane alla nuova edizione del Grande Fratello, il celebre reality show di Canale 5 prodotto da Mediaset. Il programma tornerà in onda a metà marzo con un’edizione che, salvo cambiamenti dell’ultimo momento, dovrebbe durare circa sei settimane.

Alla conduzione ritroveremo Ilary Blasi, pronta a riprendere il timone del reality dopo diversi anni di assenza. L’attesa è alta e, come sempre, il toto-nomi sui concorrenti è già partito.

Andreas Muller sarà al Grande Fratello?

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, anche Andreas Muller potrebbe varcare la celebre porta rossa. L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi sarebbe infatti tra i papabili concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello.

A lanciare l’indiscrezione sono stati gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, che hanno parlato di una possibile trattativa in corso. Al momento, tuttavia, non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte di Mediaset.

Per Andreas Muller non sarebbe la prima esperienza in un reality: poco più di un anno fa ha partecipato a La Talpa insieme alla moglie Veronica Peparini. Ora il ballerino potrebbe essere pronto a rimettersi in gioco in uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.

Guendalina Tavassi e Adriana Volpe pronte al ritorno?

Non solo volti nuovi. Secondo alcune voci di corridoio, nella Casa potrebbero tornare anche due ex gieffine molto amate dal pubblico: Guendalina Tavassi e Adriana Volpe.