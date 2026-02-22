Dopo le gravissime accuse lanciate via social dall’ex fidanzata Raffaella Scuotto, Brando Ephrikian ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti in un’intervista rilasciata alla rivista di Lorenzo Pugnaloni.

Nei giorni scorsi, Raffaella aveva parlato apertamente di presunta violenza fisica e psicologica, definendo la fine della relazione come una “liberazione” e dichiarando: “Lasciare per me è stata una liberazione, mi sono liberata dal male.” Parole forti, che hanno acceso un acceso dibattito sui social.

Le accuse di Raffaella Scuotto

L’ex compagna di Brando aveva spiegato pubblicamente di aver vissuto una relazione segnata, a suo dire, da comportamenti pesanti sul piano emotivo e fisico.

Dichiarazioni che hanno rapidamente fatto il giro del web, generando commenti, prese di posizione e un vero e proprio “botta e risposta” tra i due.

Alla prima replica di Brando, in cui sottolineava la gravità del tema e il rispetto dovuto alle vere vittime di violenza, Raffaella aveva risposto con parole altrettanto dure: “Se la reputazione si può salvare, non ci si salva dalla propria coscienza”.

La replica di Brando Ephrikian: “Non me l’aspettavo”

A distanza di qualche giorno, Brando Ephrikian ha deciso di confessarsi e spiegare il suo stato d’animo: “Ti dico la verità, non me l’aspettavo per niente. Per me è un argomento molto delicato, anche se è diventato pubblico resta un fatto privato. Il giorno in cui è uscito quel comunicato io dovevo suonare la sera, hanno iniziato ad arrivarmi messaggi, sono rimasto spiazzato. Mi ha fatto male, perché veniva descritta una persona che non sentivo mia. Mi sono chiesto: ‘Ma stiamo parlando davvero di me?’”.

L’ex tronista ha ribadito che molte persone a lui vicine non avrebbero creduto alle accuse, ma ha ammesso di essersi sentito costretto a intervenire pubblicamente: “Molte persone che mi conoscono non ci credevano nemmeno. Però a un certo punto sono stato costretto anche io a dire la mia, almeno in parte. Ora stiamo valutando che tipo di azioni intraprendere, anche per tutelarmi”.

La tutela legale e la difesa della reputazione

Brando ha sottolineato quanto sia difficile affrontare un’ondata di insulti sui social, soprattutto quando si è esposti mediaticamente: “Le persone che mi conoscono sanno che tipo di persona sono e su quello sono tranquillo. Mi dispiace di più per chi non mi conosce e si basa solo su parole e chiacchiere. La difesa personale oggi è fondamentale soprattutto per chi è esposto. Reagire a un’ondata del genere non è facile, è stata davvero tanta”.

La stoccata a Ciro Solimeno e al suo trono

Nel corso dell’intervista, Brando Ephrikian non ha mancato di lanciare una frecciata al discusso percorso televisivo di Ciro Solimeno, soffermandosi in particolare sulle corteggiatrici.

“Secondo me bisognerebbe farsi una domanda onesta: ‘Sono qui perché mi interessa davvero questa persona o per quello che viene dopo?’ Se scopri che la persona che stai frequentando pensa ancora alla sua ex fuori dal contesto televisivo continueresti davvero? È una riflessione che dovrebbero fare soprattutto le corteggiatrici”.

E ha aggiunto: “Sono loro che corteggiano. A lui è stata fatta una proposta ed è giusto che l’abbia accettata. Però contano i comportamenti: bisogna capire se uno è davvero libero di testa per fare un percorso pulito e lineare”.