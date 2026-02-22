A cura della Redazione

L’attore Jean-Claude Camille François Van Varenberg, conosciuto professionalmente come Jean-Claude Van Damme, in questi giorni si trova nel nostro Paese per impegni privati e incontrare fan e professionisti. La sua presenza ha riscosso grande interesse da parte dei media e degli appassionati italiani.

Il fotografo Gianluigi Barbieri l’ha immortalato mentre passeggia per le vie di Roma dove è stato avvicinato da tantissimi fan e curiosi. Lui, molto disponibile e divertito, non si è sottratto ai numerosissimi selfie, imitando anche qualche figura di arte marziale.

Van Damme è diventato celebre a livello internazionale negli anni ’80 e ’90 come icona del cinema d’azione, grazie alle sue doti nelle arti marziali combinate con la recitazione.

Carriera e successi

Debutta nel cinema americano e raggiunge il successo con Senza esclusione di colpi (Bloodsport, 1988), consolidando il suo ruolo di protagonista nei film d’azione.

Tra i suoi titoli più noti si ricordano Kickboxer, Timecop, Double Impact e The Expendables 2. Oltre alla recitazione, ha lavorato anche dietro la macchina da presa e in produzioni che lo vedono anche come produttore.

Icona delle arti marziali e dello spettacolo

Van Damme ha studiato arti marziali fin da giovanissimo e ha combinato queste competenze con la sua carriera cinematografica, diventando un simbolo del genere action. Conosciuto anche con i soprannomi “The Muscles from Brussels” e JCVD, il suo stile fisico e performativo lo ha reso un volto distintivo negli anni d’oro del cinema d’azione.

Presenza social e vita personale

Van Damme è molto seguito sui social, dove condivide spesso momenti legati ai suoi allenamenti, viaggi e riflessioni personali con milioni di fan in tutto il mondo.