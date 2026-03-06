Mattia Scudieri, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha voltato pagina dopo la fine della relazione con l’ex fidanzata Carlotta Vendemmia. L’ex gieffino ha intrapreso una frequentazione con Grazia Kendi, sua ex coinquilina all’interno della Casa più spiata d’Italia, e tra i due la storia procede a gonfie vele.

Anche Carlotta, però, sembra aver definitivamente chiuso il capitolo con Mattia. La giovane è stata infatti paparazzata in compagnia di Simone Bonaccorsi, ex corteggiatore di Sara Gaudenzi nella stagione attuale di Uomini e Donne. Le foto dei due insieme sono state pubblicate dal noto insider Lorenzo Pugnaloni.

Le parole di Carlotta Vendemmia sulla rottura

Nei mesi scorsi, Carlotta Vendemmia aveva chiarito sui social che la relazione con Mattia era terminata definitivamente. La giovane ha spiegato: “Alla luce delle recenti interviste e dei contenuti che continuano a circolare, sento la necessità di mettere un punto definitivo. Non c’è alcuno stand-by. La relazione è finita perché sono stata io a chiuderla, e questa è l’unica verità dei fatti”.

Secondo Carlotta, la fine del rapporto è stata causata dalla mancanza di rispetto da parte di Mattia: “Alcuni comportamenti dentro la Casa, e soprattutto ciò che è stato fatto dopo, non li ho trovati rispettosi nei miei confronti. Ambiguità, giochi di fan service e dinamiche create per compiacere il web non fanno parte di me, né dei valori con cui scelgo di stare in una relazione”.

La ragazza ha concluso il suo messaggio sottolineando la volontà di chiarezza e rispetto: “Sono uscita da questa storia con trasparenza, mettendoci tutto quello che potevo. La mia decisione è definitiva e non richiede spiegazioni aggiuntive. Non cerco polemiche. Chiedo solo rispetto, per la verità, per la mia scelta e per la mia persona”.

La conferma di Mattia Scudieri

Anche Mattia Scudieri ha rotto il silenzio, confermando la fine della relazione: “Faccio questo video per spiegarvi la situazione, anche se avrei preferito che restasse nostra. La relazione è finita, vi chiedo per favore di non analizzarla più di tanto, perché qui si sta parlando di due anni di relazione. La cosa mi fa alquanto male”.

Mattia ha chiesto inoltre rispetto verso Carlotta, sottolineando che lei non ha scelto di essere un personaggio pubblico: “Non attaccatela in modo gratuito, lei non si è esposta più di tanto. Se avete domande, fatele a me”.