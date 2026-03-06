A cura della Redazione

Non sono passati inosservati agli appassionati di Uomini e Donne i recenti movimenti social di Martina De Ioannon contro il suo ex Ciro Solimeno. Nelle ultime ore, infatti, la bionda ex tronista romana è tornata a far parlare di sé per alcuni “like” piuttosto eloquenti comparsi sotto un suo video pubblicato su TikTok.

I like di Martina De Ioannon contro Ciro Solimeno

Tutto è partito da un video condiviso da Martina De Ioannon sul suo profilo TikTok. Sotto il post non sono mancati i commenti delle fan che hanno tirato in ballo Ciro Solimeno, ex corteggiatore e scelta finale della tronista durante il suo percorso nel dating show condotto da Maria De Filippi.

Alcuni utenti hanno lasciato messaggi piuttosto critici nei confronti del ragazzo campano. Commenti ai quali Martina non ha risposto direttamente con parole, ma con una serie di like che, secondo molti fan, lascerebbero ben poco spazio ai fraintendimenti.

Gli screenshot dei like dell’ex tronista hanno rapidamente iniziato a circolare sui social, alimentando le speculazioni su un rapporto ormai definitivamente incrinato tra i due ex protagonisti del programma di Canale 5.

Il trono di Ciro Solimeno in bilico

Nel frattempo, mentre sui social si discute dei gesti di Martina De Ioannon, emergono anche indiscrezioni sul futuro televisivo di Ciro Solimeno.

Secondo quanto riportato dagli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano, il trono del ragazzo napoletano sarebbe attualmente in forte bilico. Ciro ha infatti saltato le ultime due registrazioni del programma, un dettaglio che non è passato inosservato ai fan di Uomini e Donne e che avrebbe fatto nascere dubbi sulla sua permanenza nel dating show.

Stando alle indiscrezioni, il tronista potrebbe salutare a breve il pubblico di Canale 5, che sia per una scelta personale oppure per decisione della redazione.