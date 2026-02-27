A cura della Redazione

La presenza di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello VIP rappresenta senza dubbio la novità più attesa della nuova edizione del reality di Canale.

A dire la sua è stata Rossella Erra, collega di Lucarelli a Ballando con le Stelle, durante un’intervista al podcast Non è la Tv di Fanpage.it.

Rossella Erra commenta Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip

“Sono convinta che il Grande Fratello Vip acquisisca una voce importante”, ha dichiarato Rossella Erra. Tuttavia, non ha nascosto un pizzico di dispiacere: “Lei è un elemento fondamentale di Ballando Con Le Stelle. Per me, lei è un giudice di Ballando Con Le Stelle ed è un piccolo trauma vederla in un altro programma”.

Erra ha poi aggiunto: “Io sono un’aziendalista convinta. Però la vita va avanti, le carriere vanno avanti e ci sono delle occasioni che devono essere prese perché creano alternative professionali e miglioramenti”.

Il cachet e il futuro a Ballando Con Le Stelle

Rossella Erra non è entrata nel merito delle indiscrezioni sul presunto cachet monstre che Selvaggia Lucarelli percepirebbe al Grande Fratello Vip – voci che la giornalista ha commentato con una risata su Instagram – ma si è detta fiduciosa sul futuro.

“La rivoglio a Ballando Con Le Stelle. È dal conflitto che nasce tutto, mi dispiacerebbe non avere quel tipo di contrasto. Anche se spesso ci rimango male, preferirei averlo sereno e tranquillo”.

Erra ha ricordato anche un episodio simbolico: “Quando feci la ballerina per una notte, lei mi prese in giro indossando il boa. È quello lo spirito che secondo me va conservato”.

“Ho confusione”: il dubbio sul nuovo ruolo di Selvaggia

Parlando del reality, Rossella Erra ha ammesso di essere una grande appassionata del genere: “Sono un’amante dei reality, guardo tutto, ma individuo il programma col personaggio. Adesso ho un po’ di confusione. Che cosa sarà, quindi, per me? La Selvaggia del Grande Fratello o la Selvaggia di Ballando? Lo vedremo dopo sei settimane”.

Il blocco su Instagram: la rivelazione di Rossella Erra

Infine, la rivelazione sorprendente: “Selvaggia ha bloccato me sui social e anche mia figlia. Non so perché, ma dopo quella frase famosa – ‘ti ignorerò talmente tanto, che dubiterai della tua esistenza’ – mi ha bloccato. Mi ha ignorato così tanto che mi ha bloccato”.