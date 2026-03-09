Guendalina Tavassi, tre le protagoniste dell’undicesima edizione del Grande Fratello, continua a essere una delle ex concorrenti più amate dal pubblico del reality. Nonostante la sua popolarità e il suo carattere esplosivo, però, la romana non è mai più rientrata nella Casa in veste di concorrente, fatta eccezione per un acceso confronto con Cristian Imparato durante il GF 16, e per un’incursione durante il GF Vip 7, quando suo fratello Edoardo era tra i concorrenti.

Nelle scorse settimane si erano diffuse diverse indiscrezioni sulla possibile presenza di Guendalina Tavassi nel cast del nuovo Grande Fratello Vip. Tuttavia, il suo nome non è tra quelli scelti dalla produzione.

Guendalina Tavassi: “Non ho fatto nemmeno il provino”

Poche ore dopo l’annuncio del cast completo del GF Vip, l’ex gieffina ha deciso di chiarire la situazione durante una diretta su Instagram, rivelando un dettaglio che ha sorpreso molti fan: non sarebbe stata nemmeno contattata per sostenere un provino.

“Mi state dicendo che dovrò vincere io. Ragazzi, ma non lo faccio, che cosa vinco se non ci sono?”, ha ironizzato Guendalina Tavassi.

L’ex gieffina ha aggiunto: “Gli autori sanno del mio potenziale, ma non parlo di potenziale in senso generico, perché non sono nessuno. Però so benissimo che dentro il Grande Fratello, se ci sono io, ci si diverte. Diciamolo: questo trash piace a tutti. Vedere persone che vanno sempre d’amore e d’accordo annoia, mentre il litigio fa gola. E io si sa che rompo le scatole parecchio. Però non ci sarò, non ho fatto il provino per questo GF”.

Il desiderio di lavorare di nuovo con Ilary Blasi

Durante la live, Guendalina Tavassi ha ammesso che avrebbe partecipato molto volentieri al Grande Fratello Vip, soprattutto perché nel reality ci sarà Ilary Blasi, con cui aveva già lavorato durante L’Isola dei Famosi.

La 40enne ha ricordato con affetto quell’esperienza: “Devo dire che mi sarebbe piaciuto perché ci sarà Ilary. La mia Isola dei Famosi con lei è stata davvero una bellissima edizione. Quelle dopo non mi sono piaciute moltissimo”.

Nella stessa edizione del reality parteciparono anche suo fratello Edoardo Tavassi, con cui formò una delle coppie più discusse e seguite del programma.

“Non vado a bussare alla porta della produzione”

Nonostante la delusione, Guendalina Tavassi ha chiarito di non avere intenzione di insistere con la produzione del Grande Fratello Vip per ottenere un posto nel cast.

“Mi fate ridere quando mi dite ‘dovresti andare, dovresti fare’. Non è che decido io i programmi televisivi”, ha spiegato l’ex gieffina.

“Non funziona così che alzo il telefono e dico: ‘Scusami, oggi vorrei essere lì, posso?’. O ti chiamano oppure devi chiedere e rompere le scatole. Ma io non sono il tipo di persona che lo fa”.

Un possibile ritorno in futuro?

Nonostante l’assenza dal GF Vip, Guendalina Tavassi non chiude completamente la porta a un eventuale ritorno nella Casa più spiata d’Italia. L’influencer ha infatti concluso la diretta lasciando uno spiraglio agli autori del reality: se dovesse arrivare una proposta interessante, sarebbe pronta a prenderla in considerazione.

“Sarebbe stato bello. Se c’è una cosa che mi piace fare e me la propongono, la faccio”, ha detto, ricordando con nostalgia le dinamiche esplosive del reality e invitando i fan a non dimenticare le edizioni più movimentate: “Ricordatevi il Grande Fratello con me e Giordana”.