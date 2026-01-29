Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello, si è recentemente aperta con le sue follower rispondendo ad alcune domande sul suo stato sentimentale.

Dopo la rottura con Mirko Brunetti, ora fidanzato con Silvia Ghio, la giovane influencer campana ammette di non aver ancora trovato l’amore.

Le difficoltà nel trovare l’anima gemella

Lo scorso luglio, Perla Vatiero aveva raccontato di avere difficoltà a trovare qualcuno che la colpisca davvero: “Le mie amiche mi prendono in giro, non mi piace mai nessuno. Ho seri problemi. Una persona deve prendermi esteticamente, caratterialmente, guardo i modi, le movenze. Non so, ma faccio tanta fatica. Raramente a me piace qualcuno, questa cosa mi spaventa. Le mie amiche mi prendono in giro, dicono che sono troppo complicata”.

Perla pronta ad aprirsi a nuove relazioni

Oggi, però, Perla si dice pronta a condividere la sua vita con qualcuno: “Sicuramente ho raggiunto una serenità tale da riuscire, forse, ad aprirmi un po’ di più nel conoscere una persona. Però, facendo molta autoanalisi, mi rendo conto che non è facile per me, dopo quello che ho vissuto, aprirmi completamente ad una relazione. Tendo a creare distacco, anche se sto lavorando su questo aspetto”.

Secondo Perla Vatiero, l’incontro con la persona giusta potrebbe cambiare tutto: “Penso però che, nel momento in cui incontrerò una persona che mi faccia davvero perdere la testa e con cui mi senta totalmente coinvolta, ci sarà la motivazione a smantellare quei muri che mi sono costruita. Non sarà facile, ma è possibile”.

L’autonomia come valore fondamentale

Al momento, però, Perla non è alla ricerca di una relazione: “Sto bene da sola, non sento il bisogno di nessuno al mio fianco e so che posso supportarmi da sola in qualsiasi progetto o situazione. La persona giusta, quando arriverà, dovrà essere un valore aggiunto nella mia vita: qualcuno con cui posso davvero dedicare tempo ed energia. Non mi serve qualcuno per sentirmi completa, ma sarà una scelta naturale, non una necessità”.