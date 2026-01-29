Nonostante lo scandalo sollevato da Fabrizio Corona, Mediaset va avanti senza esitazioni: il Grande Fratello Vip tornerà ufficialmente con una nuova edizione. A confermarlo è stato l’AD Piersilvio Berlusconi, che ha dato il via libera al reality più discusso di Canale 5, ignorando le polemiche esplose nelle ultime settimane.

Lo scandalo di Fabrizio Corona non ferma Mediaset

Le accuse lanciate da Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini durante il podcast Falsissimo, così come i riferimenti al presunto “sistema Mediaset”, non hanno rallentato i piani dell’azienda di Cologno Monzese. Il Grande Fratello Vip si farà e sarà uno dei titoli forti del palinsesto 2026.

Ilary Blasi favorita alla conduzione, ma spunta Veronica Gentili

Secondo le ultime indiscrezioni, è quasi certa la presenza di Ilary Blasi alla conduzione del GF Vip. Un ritorno molto apprezzato dal pubblico di Canale 5, come dimostrano i commenti entusiasti sui social.

Resta però un’alternativa sul tavolo: Veronica Gentili, rimasta senza L’Isola dei Famosi (che quest’anno non andrà in onda), potrebbe subentrare nel caso in cui Signorini non fosse confermato definitivamente.

Grande Fratello Vip: svelata la data ufficiale di debutto

Emergono anche le prime certezze sulla programmazione. Il Grande Fratello Vip 2026 dovrebbe debuttare il 17 marzo 2026, con una durata di circa due mesi, accompagnando il pubblico fino all’inizio dell’estate.

Una collocazione strategica che punta a intercettare l’attenzione del pubblico prima del cambio di palinsesto estivo.

Uomini e Donne, Nilufar Addati verso il Grande Fratello Vip?

A far discutere in queste ore è soprattutto il possibile cast. Tra i nomi emersi spunta quello di Nilufar Addati, amatissima ex tronista di Uomini e Donne.

Chi è Nilufar Addati

Il pubblico ricorderà Nilufar Addati, italo-persiana, protagonista del dating show di Maria De Filippi, dove concluse il suo percorso scegliendo Giordano Mazzocchi. La relazione terminò poco dopo, anche a seguito della loro partecipazione a Temptation Island, dove nel villaggio delle fidanzate comparve l’ex corteggiatore Nicolò Federico Ferrari.

Indiscrezione sul cast del GF Vip

Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram Reality Edition, Nilufar Addati sarebbe stata contattata dalla produzione del Grande Fratello Vip per entrare nella Casa. Al momento non è noto se l’influencer abbia accettato l’offerta.

Negli ultimi anni, Nilufar si è allontanata dalla televisione, diventando una influencer molto seguita e fondando un brand di gioielli di successo. Un suo ritorno sul piccolo schermo rappresenterebbe un colpo interessante per il reality.