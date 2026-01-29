La nona edizione di Amici di Maria De Filippi è stata una delle più seguite e amate dal pubblico del talent show. Tra le storie che hanno segnato quell’anno c’è senza dubbio la relazione tra Emma Marrone e Stefano De Martino, due ex allievi che hanno fatto sognare i fan ben oltre il programma.

La storia d’amore nata ad Amici e durata tre anni

I due sono stati insieme per circa tre anni, in un periodo in cui le loro carriere stavano decollando. Poi, nel 2012, tutto è cambiato: l’arrivo di Belen Rodriguez ha stravolto gli equilibri, una coppia si è spezzata e un’altra si è formata, finendo al centro di riviste di gossip e programmi di attualità.

Per molto tempo Emma Marrone ha scelto il silenzio su quella fase della sua vita. Oggi, però, qualcosa è cambiato.

Emma Marrone ospite del podcast “Fuori di Cabello”

Ospite di Victoria Cabello nel podcast “Fuori di Cabello”, la cantante di Apnea ha deciso di aprirsi e raccontare cosa ha significato per lei quella rottura così mediatica.

Pur senza mai nominare direttamente Belen Rodriguez, Emma fa riferimento a “personaggi molto vicini al mondo del gossip” che hanno contribuito a rendere la fine della relazione particolarmente turbolenta.

Le parole su Stefano De Martino e il tradimento

La Marrone ha speso parole positive per Stefano De Martino, minimizzando anche il tradimento: “Con lui ho avuto una bellissima relazione. Stefano è stato il fidanzato che mi ha fatto ridere più di tutti. Poi è finita in maniera turbolenta, perché c’erano i riflettori e altri personaggi di mezzo, ma non è la prima storia che finisce per delle corna”.

“Il gossip mi ha rallentato la carriera di cinque o sei anni”

Il passaggio più forte riguarda però l’impatto mediatico che quella vicenda ha avuto sulla sua immagine pubblica: “All’inizio passavo come quella del gossip e non come un’artista che voleva fare la sua carriera. Credo seriamente che quella cosa mi abbia rallentato la carriera di almeno cinque o sei anni”.

Emma racconta di essere stata ovunque, sulle copertine e nei saloni di bellezza, al punto da non riuscire più a distinguere la sua identità artistica dal racconto mediatico.

“Ero guardata come se fossi un po’ cheap. Questa cosa spostava l’attenzione dal fatto che ero una giovane artista che aveva appena vinto un talent”.

Uscire dalla spirale del gossip

Uscire da quella spirale non è stato semplice: “Per uscirne c’ho messo degli anni”.