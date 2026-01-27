Negli ultimi giorni, sui social si parla di una distanza tra Helena Prestes e Javier Martinez. La realtà, però, è più semplice e comprensibile di quanto appaia: la modella brasiliana si trova in Brasile, accanto al padre e alla famiglia, per affrontare un momento personale delicato. Questa assenza ha inevitabilmente ridotto anche la presenza condivisa online della coppia, alimentando speculazioni tra i fan.

Segnali social: nostalgia e follow rimossi

Fino a pochi giorni fa, i segnali tra Helena Prestes e Javier Martinez non erano preoccupanti. Entrambi avevano condiviso sui social una storia nostalgica, ricordando i momenti trascorsi insieme nella loro casa di Terni.

Poi, però, è arrivato un dettaglio che non è passato inosservato: il presunto follow rimosso reciprocamente. Un gesto apparentemente piccolo, ma mai avvenuto dall’inizio della loro relazione. Poco dopo, il "segui" è riapparso, alimentando l’ipotesi di un possibile bug della piattaforma. Sarà davvero così o sotto c'è dell'altro?

Crisi sentimentale?

Parlare di crisi appare prematuro. Già a settembre, all’inizio della convivenza, Helena Prestes aveva chiesto riservatezza: «Sono felice, è un bel cambiamento per noi, e ci vuole anche privacy. Ho tantissime novità».

Matrimonio e figli: i progetti della coppia

Helena Prestes e Javier Martinez sono considerati una delle coppie più amate del panorama italiano recente. Negli ultimi mesi si è parlato anche di matrimonio. A ottobre, intervistato da Chi, Javier Martinez aveva dichiarato: «L’intenzione è quella. Qui a Terni gioco – è il mio lavoro, anche se è sport – e rientrare la sera, trovare Helena a casa è stato un bel banco di prova e adesso è bello e basta. Mi sembra – non siamo scaramantici – che tutto stia funzionando, che tutto si stia allineando».

Sul tema dei figli, la coppia si era mostrata sorprendentemente allineata. Helena Prestes aveva raccontato: «Rispondo per prima allora: ho paurissima. Prima di incontrare Javi pensavo sempre al fatto che volevo essere mamma, diventare mamma. Adesso, forse… anzi, di sicuro, perché adesso c’è lui, sento che è vero. Perché adesso è vero ed è possibile. E ho paurissima».