Dopo mesi di incertezze sul suo ritorno, le ultime indiscrezioni confermano che il Grande Fratello Vip tornerà in televisione questa primavera.

Lo scorso dicembre, nel corso di un incontro con la stampa, Pier Silvio Berlusconi aveva spiegato che la messa in onda del programma era più un “sì, che un no”, a patto che Alfonso Signorini riuscisse a trovare vere celebrità per il cast. I nomi trapelati sembravano promettenti, ma il caso delle accuse di Fabrizio Corona e la conseguente autosospensione di Signorini da Mediaset avevano messo in dubbio la produzione.

Il colpo di scena: il GF Vip si farà

Secondo Dagospia, il Grande Fratello Vip andrà regolarmente in onda. Stando alle ricostruzioni, Pier Silvio Berlusconi non permetterà che le accuse di Fabrizio Corona, smentite dai legali di Signorini, ostacolino il reality: “Non mandarlo in onda sarebbe stata una vittoria per l’ex re dei paparazzi, e a Mediaset non hanno intenzione di cedere dopo l’affaire Signorini-Medugno-Corona”.

In altre parole, il progetto va avanti e la macchina organizzativa del GF Vip è pronta a partire.

Date e collocazione in palinsesto

Secondo Affaritaliani, il Grande Fratello Vip 2026 prenderà il via martedì 17 marzo, alle ore 22:00, subito dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna.

La storica serata del lunedì, solitamente dedicata alle grandi fiction di Rai1, sarà così lasciata libera per la nuova serie di Scherzi a parte, mentre il GF Vip troverà spazio nella più “accogliente” serata del martedì.

Conduzione e opinionisti

La conduzione della nuova edizione sarà affidata a Ilary Blasi, che avrebbe superato la concorrenza interna di Veronica Gentili.

Per quanto riguarda gli opinionisti, si parla di Selvaggia Lucarelli. Al momento, però, non sono ancora iniziate trattative ufficiali. Fonti vicine a Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle, assicurano che la giurata potrebbe partecipare al GF Vip senza problemi, tornando poi a Rai1 in autunno per la nuova edizione del suo show.

Resta da definire il tipo di contratto: un eventuale impegno in esclusiva con Canale 5 potrebbe escludere la partecipazione a Ballando con le Stelle, mentre la Rai potrebbe tentare di assicurarsi la firma pluriennale della Lucarelli.