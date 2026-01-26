Il Tribunale civile di Milano ha ordinato a Fabrizio Corona la rimozione delle puntate di Falsissimo dedicate al caso Alfonso Signorini, vietando inoltre la pubblicazione di ulteriori contenuti riferibili al giornalista e conduttore del Grande Fratello.

Il provvedimento riguarda due video già diffusi online, nei quali Corona faceva riferimento a quello che ha definito il “sistema Signorini”. Secondo quanto stabilito dal giudice, i contenuti violerebbero la sfera privata del direttore di Chi.

Il commento di Fabrizio Corona

La reazione di Fabrizio Corona non si è fatta attendere. Sul suo canale Telegram, l’ex re dei paparazzi ha commentato duramente la decisione del Tribunale: “Questo è il Paese dove i potenti si proteggono tra loro e il diritto di cronaca vale solo se non disturba. Io non mi fermo. Ma se oggi zittiscono me, ragazzi, domani zittiscono voi”.

Corona ha poi aggiunto un secondo messaggio, facendo riferimento alla puntata di Falsissimo prevista in serata: “Il giudice blocca Falsissimo. Stasera è in programma la puntata, come sapete. Notizia di tutti i giornali: un giudice mi diffida e mi censura mentre indago su fatti gravi. Gravi. Non una condanna. Non una smentita. Solo tanta, ma tanta paura della verità”.

Infine, l’affondo conclusivo: “Perché questa non è giustizia. È un sistema marcio. O facciamo rumore o ci seppelliscono nel silenzio che loro vogliono”.

Gli avvocati di Corona impugneranno il provvedimento

Gli avvocati di Fabrizio Corona hanno annunciato l’intenzione di impugnare il dispositivo emesso dal Tribunale di Milano.

La misura prevede il divieto di pubblicazione di nuovi contenuti legati alla sfera privata di Alfonso Signorini, e la rimozione immediata dei due video già pubblicati online.

Nonostante lo stop, la puntata di Falsissimo prevista per lunedì 26 gennaio potrebbe comunque andare in onda, ma con tutti i riferimenti ad Alfonso Signorini tagliati.

Reazioni social: il messaggio (poi rimosso) di Shaila Gatta

La decisione del Tribunale di Milano ha acceso il dibattito sui social. Tra le reazioni più discusse c’è stata quella di Shaila Gatta, ex concorrente del Grande Fratello ed ex velina di Striscia la Notizia.

La ballerina ha pubblicato – per poi rimuoverla pochi istanti dopo – una storia su Instagram che sembrerebbe riferirsi proprio al caso Signorini-Corona: “Con i soldi si può comprare il silenzio, ma si ‘na chiavc comunque. Italia barzelletta”.