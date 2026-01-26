Possibile svolta nella vicenda tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, nelle prime ore di questa mattina il giudice Roberto Gentile ha disposto che la puntata di Falsissimo, prevista per il 26 gennaio, non potrà andare in onda.

Rimozione dei contenuti già pubblicati

Il provvedimento ordina anche la rimozione di due contenuti precedenti collegati a quello che l’ex re dei paparazzi ha definito “sistema Signorini”. La decisione arriva a seguito di un ricorso urgente ex articolo 700 presentato dagli avvocati di Signorini, volto a tutelare diritto alla reputazione e riservatezza del giornalista e direttore editoriale di Chi.

Divieto per Corona di diffondere contenuti diffamatori

Il giudice ha stabilito che Fabrizio Corona non potrà pubblicare, diffondere o condividere contenuti video diffamatori o lesivi della reputazione di Alfonso Signorini. Inoltre, Corona dovrà depositare tutti i supporti fisici contenenti materiale relativo alla vita privata del giornalista ed ex conduttore del Grande Fratello Vip.

Sanzioni in caso di inottemperanza

In caso di mancato rispetto del provvedimento, Corona dovrà pagare 2.000 euro per ciascuna violazione e per ogni giorno di ritardo. L’ex re dei paparazzi è inoltre stato condannato al pagamento delle spese legali per un totale di 9.000 euro.

Contesto della vicenda

La misura cautelare è stata richiesta come intervento immediato per proteggere la reputazione di Signorini, considerato oggetto di contenuti potenzialmente diffamatori. La decisione è stata eseguita immediatamente, come previsto dalla legge italiana in casi urgenti.

Reazioni delle parti

Al momento, Corona e Signorini non hanno rilasciato commenti ufficiali. Tuttavia, la vicenda è già diventata di dominio pubblico, spingendo Signorini ad autosospendersi temporaneamente dalle attività legate al Grande Fratello Vip. La puntata di Falsissimo, invece, era stata preparata e mostrata da Corona sui social poche ore prima della sospensione.