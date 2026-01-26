Dopo mesi turbolenti segnati da vicende giudiziarie e dallo scontro mediatico con l'ex compagna Sophie Codegoni, Alessandro Basciano sembra finalmente aver ritrovato serenità. A far parlare di lui non sono più i tribunali, ma il cuore: il motivo si chiama Ginevra Milia, la donna con cui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di uscire allo scoperto.

Niente red carpet né eventi esclusivi: Basciano ha scelto la via più diretta, quella dei social. Sul suo profilo Instagram sono comparsi prima alcuni contenuti informali, poi lo scatto che non lascia spazio ai dubbi: un bacio con Ginevra, accompagnato da un cuore.

Un gesto semplice ma chiarissimo, che ha trasformato i rumors in una conferma ufficiale e ha fatto rapidamente il giro del web.

Una relazione lontana dai riflettori

Secondo le indiscrezioni, la storia d’amore andrebbe avanti già da mesi. Si parla di una conoscenza nata durante l’estate, complice una vacanza a Ibiza, e cresciuta lontano dagli occhi indiscreti.

Solo ora, però, Basciano ha deciso di rendere pubblica la relazione, rompendo il silenzio e confermando l’interesse reciproco.

Il dettaglio che fa discutere: la somiglianza con Sophie

Se il bacio ha confermato l’amore, un altro elemento ha catalizzato l’attenzione dei social: la somiglianza tra Ginevra Milia e Sophie Codegoni.

Molti utenti hanno notato tratti comuni e lo hanno commentato tra ironia e polemica.

Chi è Ginevra Milia

Di Ginevra Milia si sa ancora poco. Età e professione restano avvolte nel mistero. Originaria di Palermo, ma da tempo stabilita a Milano, è un’influencer seguita da oltre 16mila follower su Instagram.

Sul suo profilo racconta una vita fatta di viaggi, eventi e momenti quotidiani, tra cui l’amore per i tatuaggi, un inseparabile bassotto e una nipotina a cui appare molto legata.