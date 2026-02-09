Vincitrice de L’Isola dei Famosi e opinionista dell’ultima edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani nell’ultimo anno è tornata sotto i riflettori, dimostrando di avere ancora molto da dire e una forte presenza davanti alle telecamere.

La prima storica vincitrice del GF si è raccontata in una recente intervista rilasciata al settimanale Mio e in uno sfogo condiviso sui social, dove ha espresso tutta la sua delusione per il poco spazio che le è stato riservato come opinionista nell’ultima edizione del reality condotto da Simona Ventura.

Cristina Plevani: “Mi sono sentita sottovalutata”

La 53enne non ha nascosto l’amarezza per un ruolo che, a suo dire, non le ha permesso di esprimersi appieno, arrivando a sentirsi sminuita e poco valorizzata. Un ritorno in tv che avrebbe potuto rappresentare una nuova fase della sua carriera, ma che si è rivelato più complicato del previsto.

Nel corso dell’intervista, Cristina Plevani ha anche risposto a una domanda delicata legata al cosiddetto caso Signorini, mantenendo però una linea estremamente prudente.

Il caso Signorini: cautela e rispetto delle sedi opportune

Pur non conoscendo personalmente Alfonso Signorini, l’ex gieffina ha sottolineato quanto sia pericoloso trasformare le voci in verità assolute, ricordando che certe accuse devono essere valutate solo nelle sedi competenti.

“Non mi sono fatta un’idea precisa. Signorini lo conosco solo televisivamente, come conduttore. È difficile esprimersi perché si parla di cose che poi potranno essere smentite o confermate in altre sedi. Capisco che la vicenda faccia notizia, ma non so se sia vera o falsa. Se dovessimo riportare tutte le voci di corridoio che si sentono nell’ambito televisivo non si salverebbe nessuno. Tra una voce e un fatto c’è una distanza enorme”.

Ospite a Casa Lollo: il confine tra abuso di potere e gossip

Ospite del format Casa Lollo, Cristina Plevani è tornata sull’argomento commentando le accuse lanciate da Fabrizio Corona nei confronti di Alfonso Signorini. Anche in questo contesto ha ribadito la necessità di non sostituirsi ai giudici.

“Faccio fatica ad avere un pensiero mio su questo. Se c’è stato davvero un abuso di potere, spetterà alla magistratura stabilirlo. Non dobbiamo essere noi i giudici, tutto deve essere trattato nelle giuste sedi”.

Le accuse ai volti Mediaset: “Qui si rischia solo di rovinare famiglie”

Diverso, invece, il giudizio di Cristina Plevani sulle insinuazioni che Fabrizio Corona avrebbe rivolto ad altri volti di Mediaset. In questo caso, per l’ex concorrente del Grande Fratello, si tratterebbe solo di pettegolezzi privi di rilevanza penale, utili esclusivamente ad alimentare il gossip.

“Questo è il classico pettegolezzo dato in pasto alla gente. È il pane che molti vogliono mangiare. Ma a noi cosa interessa sapere chi è stato con chi? Credo che le persone siano maggiorenni, consenzienti e non obbligate. Non tutto è ‘io vengo con te per ottenere qualcosa’”.

Secondo Plevani, più che smascherare un sistema, queste voci rischiano di danneggiare inutilmente famiglie e vite private.

“Se anche fosse vero, cosa cambia per noi? Qui non si sta rovinando un sistema, ma delle famiglie. Fa notizia, sì, ma non dovrebbe interessarci”.