Mercedesz Henger e il compagno Alessio Salata hanno annunciato la nascita della loro primogenita con un dolce scatto condiviso su Instagram. La coppia ha scelto di rivelare anche il nome della loro bambina: Aurora.

La prima foto con la piccola Aurora

La neomamma Mercedesz Henger ha condiviso sui social la prima foto insieme alla piccola Aurora, mostrando la gioia della famiglia. Lo scatto ha immediatamente conquistato i fan, che hanno commentato con affetto e congratulazioni.

La gravidanza raccontata ai followers

Nei mesi precedenti, Mercedesz Henger aveva risposto a diverse curiosità dei suoi followers riguardo la gravidanza. La showgirl aveva parlato apertamente della sua esperienza, raccontando momenti di emozione e attesa.

Il compagno Alessio Salata

Riguardo al padre della bambina, Mercedesz Henger aveva raccontato nel salotto di Verissimo: "Alessio è arrivato in un momento in cui volevo concentrarmi su me stessa dopo alcune esperienze sfortunate, e non stavo assolutamente cercando l’amore. Ed invece è arrivato questo ragazzo straordinario!".