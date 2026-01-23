In un’intervista esclusiva per il format di FanPage Non è la Tv, Antonio Zequila, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha preso le difese del noto conduttore e direttore editoriale di Chi, Alfonso Signorini, attaccando duramente Fabrizio Corona.

Secondo Zequila, nei prossimi giorni emergeranno risvolti clamorosi sulla vicenda: “Presto ci sarà un vero colpo di scena. La verità non è quella che appare, ci sono risvolti molto particolari”, ha dichiarato l’attore napoletano.

Signorini: un professionista stimato

Zequila ha sottolineato la professionalità e l’integrità di Signorini, definendolo “un uomo perbene” che sta affrontando le polemiche con tranquillità: “Ho sentito Alfonso, sta bene ed è molto tranquillo. È direttore editoriale di Chi, fa il suo lavoro e si sta difendendo con ottimi avvocati”.

L’attore ha anche rivelato di avere rapporti stretti con altri volti noti dello spettacolo, come Gerry Scotti, rafforzando l’idea che la vicenda sia seguita dai protagonisti del settore.

Fabrizio Corona: solo profitto personale

Al contrario, Zequila ha attaccato Fabrizio Corona, definendolo “un pessimo esempio per i giovani”: “A lui interessa solo fare soldi con gli abbonamenti sul suo canale. Se avesse devoluto i soldi a un ospedale pediatrico, forse avrei dato anche io, ma lui lo fa solo per sé stesso. Il suo Dio è il denaro”.

Ha invitato inoltre i giovani a evitare eventi e discoteche legati a Corona, sottolineando la differenza tra chi lavora seriamente nel mondo dello spettacolo e chi sfrutta la notorietà per scopi personali.

Grande Fratello Vip: ingresso regolare senza scorciatoie

Zequila ha infine ricordato il suo percorso nel Grande Fratello Vip, precisando che il suo ingresso nella casa è avvenuto in modo completamente regolare: “Ho fatto i provini, incontrato gli autori, non ci sono state imposizioni o favoritismi. Tutto secondo le regole”.

Ha concluso ribadendo che le questioni legali vanno affrontate nei tribunali, non sui social, invitando a non farsi condizionare dalle polemiche online.