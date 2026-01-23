Nel pomeriggio di ieri, Maria De Filippi ha registrato una nuova puntata di Amici 25 presso gli studi Elios di Roma. Si tratta della terza puntata del nuovo anno, che andrà in onda domenica 25 gennaio su Canale 5.
Ecco tutte le anticipazioni pubblicate da SuperGuidaTv.
Amici 25: chi sono gli allievi a rischio eliminazione
Durante la puntata, tre allievi sono finiti in zona eliminazione:
- Caterina per il canto
- Alex e Maria Rosaria per il ballo
La classifica è stata stilata dai giudici esterni:
- Nina Zilli, Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino per il canto
- Garrison Rochelle per il ballo
Ospiti musicali della puntata
Ad arricchire la puntata, la presenza di importanti ospiti musicali:
- Modà
- Bianca Atzei
- Senza Cri
Amici 25: la classifica di canto
Al primo posto ex aequo si classificano Elena e Michele.
Quest’ultimo si esibisce sulle note di “Sign of the Times”, accompagnato da un suggestivo violoncello.
- Secondo posto per Gard
- Terzo posto per Riccardo, che canta “Per Due Come Noi” di Olly e Angelina
Nina Zilli commenta la sua performance sottolineando come, inizialmente, fosse troppo concentrato sulla tecnica, riuscendo però a lasciarsi andare nel ritornello.
- Quarto posto: Plasma
- Quinto posto: Opi
In fondo alla classifica troviamo:
- Lorenzo (terzultimo)
- Caterina (penultima), che va in sfida
- Ultimo posto per Angie, che interpreta “Meraviglioso Amore Mio”
Adriano Pennino le consiglia di non competere con l’autrice del brano e di evitare imitazioni di Arisa o di altri interpreti. Le sue parole colpiscono profondamente la cantante, visibilmente provata.
Valentina risulta assente durante la puntata.
Amici 25: la classifica di ballo
- Primo posto per Simone, che conquista tutti con una performance ricca di acrobazie e riceve commenti entusiasti.
- Secondo posto per Kiara, che balla su “Always Remember Us This Way”
Garrison Rochelle le chiede se abbia praticato ginnastica artistica in passato, mentre Alessandra Celentano si dice molto colpita dalla sua esibizione.
La maestra elogia anche Emanuel Lo per la qualità del gruppo di ballerini della sua squadra.
- Terzo posto: Emiliano
- Quarto posto: Giulia
Al ballottaggio finale finiscono Alex e Alessio: è Alex a dover andare in sfida. Ultimo posto per Maria Rosaria, che rientra tra gli allievi a rischio eliminazione.