Il Grande Fratello Vip 2026 non andrà in onda. La notizia, anticipata dal format Non è la Tv, live su YouTube di Fanpage.it, sarebbe destinata a essere confermata ufficialmente nelle prossime ore. Mediaset avrebbe deciso di rinunciare, almeno per ora, all’edizione del reality che avrebbe dovuto debuttare a marzo 2026.

Una scelta drastica, maturata in un contesto di forte tensione legale e di crescente esposizione mediatica negativa.

Le battaglie legali tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini

Alla base dello stop ci sarebbe lo scontro giudiziario entrato nel vivo tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini, con Mediaset ormai coinvolta direttamente nelle vicende legali.

Secondo quanto emerso, Alfonso Signorini ha querelato Google per non aver rimosso i video del format Falsissimo, in cui Corona lo accusava di aver costruito un presunto “sistema corruttivo” all’interno del Grande Fratello. Parallelamente, Corona è finito in tribunale a seguito della richiesta di blocco dei contenuti avanzata da Signorini.

L’avvocato di Corona, interpellato da Fanpage.it, ha dichiarato: “No alla censura, non siamo in Russia”.

Mediaset valuta la credibilità del format compromessa

Di fronte a contenziosi legali destinati a protrarsi per mesi e con la credibilità del format messa in discussione dalle accuse pubbliche, Mediaset avrebbe deciso di chiudere la partita. Non si tratterebbe di una cancellazione ufficiale, ma nemmeno di un semplice rinvio. Di fatto, l’edizione Grande Fratello Vip 2026 potrebbe non vedere mai la luce.

Una decisione presa per evitare di lanciare un programma sotto:

pressione giudiziaria

esposizione reputazionale

attenzione mediatica negativa costante

Stop anche a L’Isola dei Famosi?

Secondo le stesse fonti, anche L’Isola dei Famosi, già considerata a rischio, potrebbe andare incontro allo stesso destino. Il clima di incertezza generale sui reality di punta starebbe spingendo Mediaset a una riflessione più ampia sull’intero genere.

Interrotte le trattative con Ilary Blasi

Si sarebbero già fermate anche le trattative con Ilary Blasi per la conduzione del Grande Fratello Vip, come anticipato nei giorni scorsi da Fanpage.it. Bloccati anche i contatti con i possibili opinionisti e il casting dei concorrenti.

Mediaset avrebbe preferito azzerare tutto piuttosto che avviare un’edizione segnata fin dall’inizio da polemiche e procedimenti giudiziari.