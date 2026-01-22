Dal 2012 il venerdì sera di Rai1 è praticamente sinonimo di Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti e prodotto da Rai–Endemol, che ha conquistato il pubblico con imitazioni, musica e spettacolo. Il format, ormai consolidato, ha sempre garantito ottimi ascolti e grande soddisfazione per la rete e per il conduttore.

La prossima edizione potrebbe slittare

Secondo quanto riportato da Affari Italiani, la Rai starebbe valutando di dare un po’ di “respiro” al programma, spostando la nuova stagione a una data successiva rispetto all’autunno 2026. L’obiettivo sarebbe non saturare il pubblico e lasciare spazio a nuove proposte musicali.

Non è escluso che la prossima edizione di Tale e quale show possa andare in onda in primavera 2027, o addirittura più avanti, liberando così il venerdì sera per altre iniziative.

Carlo Conti e il nuovo progetto musicale

In questo contesto, Carlo Conti potrebbe approfittare dello slittamento per presentare un nuovo progetto musicale su Rai1. Tra le ipotesi più concrete c’è la versione “classica” di The Voice, con la possibilità che il vincitore acceda direttamente al Festival di Sanremo, creando un collegamento diretto tra il talent e la celebre kermesse musicale.

The Voice in quattro versioni

Se il progetto dovesse concretizzarsi, il venerdì sera di Rai1 potrebbe diventare una vera e propria festa della musica, ospitando The Voice in quattro declinazioni:

The Voice Senior , condotto da Antonella Clerici

, condotto da The Voice Kids , sempre con Antonella Clerici

, sempre con The Voice Generation , con Antonella Clerici

, con The Voice Classica, con Carlo Conti, già vista negli anni scorsi su Rai2

In questo modo, il pubblico potrebbe continuare a godere di un’offerta musicale completa e diversificata, senza rinunciare alla qualità del talento e dell’intrattenimento.

Cosa aspettarsi da Carlo Conti

Oltre alla possibile versione classica di The Voice, Carlo Conti potrebbe sorprendere gli spettatori con un format completamente nuovo, in grado di coniugare intrattenimento, musica e talento.

Insomma, mentre i fan di Tale e quale show dovranno pazientare, il venerdì sera di Rai1 promette di restare un appuntamento imperdibile con la musica e lo spettacolo.