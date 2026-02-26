A cura della Redazione

Tra i protagonisti dell’attuale edizione del Festival di Sanremo ci sono anche Marco Masini e Fedez, che con il brano Male Necessario stanno conquistando pubblico e critica. Nelle prime due serate il duo si è infatti piazzato tra i primi cinque in classifica, aumentando concretamente le proprie chance di vittoria sul palco dell’Ariston.

Marco Masini e Fedez tra i favoriti a Sanremo

L’inedita collaborazione tra Marco Masini e Fedez è rapidamente diventata uno dei momenti più commentati di questa edizione del Festival di Sanremo. Il brano Male Necessario unisce sonorità pop e urban, portando sul palco un mix generazionale che ha convinto sia la sala stampa sia il pubblico da casa.

Dopo le prime esibizioni, il duo è riuscito a entrare stabilmente nella top five provvisoria, un risultato che rafforza la loro posizione tra i favoriti per la vittoria finale.

Naike Rivelli attacca Fedez: “Ho visto una cosa sconvolgente”

Nonostante il successo artistico, attorno a Fedez non si placano le polemiche. Nelle ultime ore, infatti, Naike Rivelli si è scagliata duramente contro il rapper con un video pubblicato sui social.

La figlia di Ornella Muti ha raccontato di aver assistito a una scena che l’avrebbe lasciata “sotto shock” a Casa Sanremo: “Ho visto una roba sconvolgente, sono rimasta sotto shock. Io ho 51 anni e sono la figlia di Ornella Muti, no? Viaggiamo in tutto il mondo e abbiamo conosciuto tutte le celebrità del mondo. Mai ho visto mia madre atteggiarsi come ho appena visto un piccolo personaggio chiamato Federico Lucia non-so-che-cosa. Ha bloccato tutta Casa Sanremo passando con qualcosa come sette persone come se fosse il re di stica**i… Tutti noi bloccati (…) Io volevo uscire per prendere una boccata d’aria e ho dovuto spingere questo ragazzetto impazzito”.

Nel suo sfogo, Naike Rivelli ha poi aggiunto una riflessione diretta sugli artisti che si muovono con numerose guardie del corpo: “Vorrei dire a tutti che a mio avviso gli uomini che girano con cinque, sei, sette guardie del corpo secondo me… Pa**e zero… tutto zero (…) Non diventate così, fidatevi di me”.