A cura della Redazione

Il ritorno di “Sanremo Estate” prende forma. Durante la conferenza stampa del 26 febbraio, Carlo Conti ha ufficializzato indirettamente la volontà della Rai di riportare in onda lo storico programma musicale estivo, andato in onda tra il 1999 e il 2004. Un progetto ancora in fase di definizione, ma che potrebbe approdare nel palinsesto della seconda metà di luglio 2026.

Sanremo Estate torna in tv: le prime anticipazioni

A confermare lo sviluppo del progetto è stato Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, che ha spiegato: «Ci stiamo lavorando, per il momento abbiamo individuato una data che potrebbe essere quella della seconda metà di luglio. È un evento che dovrebbe essere sicuramente di natura musicale all'aperto».

L’idea sarebbe quindi quella di un grande evento musicale estivo, ambientato in una location open air, ma con una struttura ancora tutta da costruire.

Carlo Conti non condurrà la nuova edizione

Nonostante sia stato uno dei volti storici della trasmissione, Carlo Conti ha chiarito in chiusura della conferenza che non sarà lui a condurre questa nuova edizione di “Sanremo Estate”.

Un dettaglio che apre ufficialmente il toto-nomi su chi potrebbe raccogliere il testimone di un programma che, negli anni, ha visto alternarsi diversi protagonisti del piccolo schermo.

I conduttori storici di Sanremo Estate

Nel corso delle sue precedenti edizioni (1999–2004), Sanremo Estate è stato guidato da alcuni dei nomi più importanti della televisione italiana:

Pippo Baudo

Amadeus

Paola Perego

Carlo Conti

Un’eredità televisiva importante, che rende il possibile ritorno del format particolarmente significativo nel panorama dell’intrattenimento Rai.

Non solo artisti di Sanremo 2026

Tra le ipotesi circolate, anche quella di un coinvolgimento esclusivo degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2026. Ma la Rai ha precisato: «No, non ci saranno per forza solo loro, nel senso che sarà misto. Poi dipende dal progetto».

Il cast, quindi, potrebbe includere un mix di artisti provenienti dall’ultima edizione del Festival e altri nomi della scena musicale italiana.

Musica e show: il format è ancora da definire

Non solo musica. Dalle prime dichiarazioni emerge che l’evento potrebbe prevedere anche momenti di spettacolo e intrattenimento, ampliando così la proposta rispetto a un semplice concerto live.

Al momento non sono stati resi noti dettagli sulla location, sulla conduzione né sulla struttura definitiva del programma. Tuttavia, l’ipotesi di un grande show musicale estivo targato Rai sembra ormai concreta.

Quando potrebbe andare in onda

L’obiettivo sarebbe la seconda metà di luglio 2026, in prima serata. Una collocazione strategica che permetterebbe alla Rai di presidiare il palinsesto estivo con un evento musicale legato al brand Sanremo, storicamente tra i più forti della televisione italiana.

Ulteriori dettagli sono attesi nelle prossime settimane, quando il progetto dovrebbe entrare nella sua fase operativa. Per ora, il ritorno di Sanremo Estate resta una delle novità più interessanti in vista della prossima stagione televisiva estiva.