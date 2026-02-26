Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Festival di Sanremo 2026 (clicca QUI per gli ascolti). A votare ieri sera sono stati il Televoto (50% del peso della votazione) e la giuria delle radio (50%). Ma quali saranno le novità della terza serata e come sarà strutturata la scaletta?

Ricordiamo che la serata di oggi rappresenta il giro di boa del Festival, con la conclusione prevista per sabato 28 febbraio.

La finale delle Nuove Proposte

Stasera si terrà la finale delle Nuove Proposte, dopo le semifinali della puntata di ieri presentate da Gianluca Gazzoli. A sfidarsi sul palco del Teatro Ariston saranno Nicolò Filippucci e Angelica Bove, con il verdetto definitivo.

Il sistema di voto sarà lo stesso della seconda serata:

Televoto (34%)

(34%) Giuria della sala stampa, TV e web (33%)

(33%) Giuria delle radio (33%)

Ospiti e co-conduttori della seconda serata

La puntata è iniziata alle 20:40 su Rai 1, condotta da Carlo Conti e Laura Pausini. Sul palco anche i co-conduttori Irina Shayk e Ubaldo Pantani.

Tra gli ospiti musicali e comici della serata:

Eros Ramazzotti e Alicia Keys , duetto sulle note di Aurora

e , duetto sulle note di Aurora Virginia Raffaele

Fabio De Luigi

I 15 Big in gara nella terza puntata

Anche oggi si esibiranno 15 Big, tutti quelli che ieri sera erano “di riposo”. Il voto sarà suddiviso tra Televoto (50%) e giuria delle radio (50%).

Gli artisti e i loro brani:

Michele Bravi – Prima o poi

– Prima o poi Sayf – Tu mi piaci tanto

– Tu mi piaci tanto Mara Sattei – Le cose che non sai di me

– Le cose che non sai di me Arisa – Magica favola

– Magica favola Luchè – Labirinto

– Labirinto Samurai Jay – Ossessione

– Ossessione Raf – Ora e per sempre

– Ora e per sempre Serena Brancale – Qui con me

– Qui con me Malika Ayane – Animali notturni

– Animali notturni Eddie Brock – Avvoltoi

– Avvoltoi Sal Da Vinci – Per sempre sì

– Per sempre sì Tredici Pietro – Uomo che cade

– Uomo che cade Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

– La felicità e basta Leo Gassmann – Naturale

– Naturale Francesco Renga – Il meglio di me

L’ordine di uscita dei Big non è ancora stato rivelato.