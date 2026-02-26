La seconda serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo ha registrato una crescita rispetto all’esordio.
Semifinale di Sanremo Giovani: vincono Nicolò Filippucci e Angelica Bove
La serata ha visto la semifinale di Sanremo Giovani, in cui Nicolò Filippucci e Angelica Bove hanno conquistato l’accesso alla finale. Tra i big, invece, si sono esibiti i primi 15 dei 30 cantanti in gara, offrendo al pubblico performance di alto livello.
Share e ascolti: un leggero calo ma dati positivi
Nonostante la prima serata abbia registrato un calo di 7 punti rispetto all’edizione precedente, fermandosi al 58% di share, Carlo Conti si è detto soddisfatto dell’obiettivo raggiunto, sottolineando come lo spettacolo abbia messo al centro la musica.
La seconda serata, invece, ha totalizzato il 59% di share, pari a 8,8 milioni di telespettatori, segnando una crescita rispetto al debutto.
Confronto con le edizioni precedenti
Guardando ai dati degli anni passati, la seconda serata del Festival aveva registrato:
- 2025: 64,1% di share con 1.410.000 spettatori
- 2024: 60,1% con 10.361.000 spettatori, ultimo festival condotto da Amadeus
- 2023: 62,3% con 10.545.000 spettatori
- 2022: 55,8% con 11.320.000 spettatori
- 2021: 42,1% con 7.585.000 spettatori