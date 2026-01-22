Questa sera, giovedì 22 gennaio 2026, torna in prima serata su Canale 5 Striscia la Notizia, l’iconico tg satirico di Antonio Ricci. Il programma propone una nuova formula in onda per cinque puntate, con la conduzione di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, e tutti gli ingredienti che hanno reso questo show un vero cult Mediaset: satira, inchieste, veline e ospiti vip.

Ospiti vip e novità della prima puntata

A partire da stasera, i conduttori storici Greggio e Iacchetti, nello studio completamente rinnovato, saranno affiancati da sei Veline: Nausica Marasca, Alessia Anzioli, Ginevra Festa, Lavinia Circeo, Lara Granata e Virginia Stablum.

Una delle novità più interessanti riguarda la band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli e la presenza di ospiti vip inediti.

In questa prima puntata, vedremo eccezionalmente la queen Maria De Filippi affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, impegnati in un ruolo mai visto prima: inviati del tg satirico. Il trio dovrà consegnare la celebre "merdina" di Striscia" a chi parcheggia indebitamente negli spazi riservati ai disabili.

Non mancheranno in studio anche la criminologa Roberta Bruzzone e il campione del mondo Alessandro Del Piero.

Inviati storici e nuove rubriche

Torneranno anche gli amatissimi inviati: Jimmy Ghione, Luca Abete, Rajae Bezzaz, Moreno Morello, Dario Ballantini, Antonio Casanova, Valerio Staffelli, Giuseppe Longinotti, Enrico Lucci, Michele Macrì e Francesco Mazza.

Le rubriche satiriche saranno curate da Cristiano Militello, Barbascura X e Rosaria Rollo, con nuovi inviati pronti ad arricchire ulteriormente il team. Ovviamente, non poteva mancare il leggendario Gabibbo, pronto a tornare più in forma che mai.

La puntata si chiuderà con la sigla "Dazi", dedicata alle bizze di Donald Trump.

Il mistero di Fiorello e il Tapiro d’oro

Durante la puntata verrà svelato anche un mistero legato a Fiorello. Nel corso dell’ultima puntata del suo show La Pennicanza su Rai Radio2, lo showman ha annunciato di aver ricevuto il suo 27° Tapiro d’oro da Striscia la Notizia, senza rivelare il motivo.

Il pubblico scoprirà finalmente per quale gravissimo motivo Fiorello è stato premiato con questo nuovo Tapiro.