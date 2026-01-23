Un ex volto di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi, avrebbe denunciato Alfonso Signorini per fatti risalenti al 2004. L’uomo, originario del Comasco, si è presentato il 15 gennaio davanti alla Guardia di Finanza di Erba.

La denuncia ipotizza i reati di estorsione e violenza sessuale, analogamente al caso di Antonio Medugno. Il fascicolo è stato trasmesso per competenza alla Procura di Milano, che a dicembre ha aperto un’indagine. Secondo quanto riportato, la vicenda sarà al centro della puntata di Falsissimo, programmata per il 26 gennaio su YouTube.

La seconda denuncia contro Signorini

Ieri, Fabrizio Corona si è presentato al Tribunale Civile di Milano dove si discuteva dell’inibitoria per vietare la pubblicazione della puntata. Ai giornalisti ha anticipato la vicenda: «Racconto di un altro ragazzo che è stato violentato, abusato e ovviamente sempre con lo stesso sistema».

Il Fatto Quotidiano precisa che, secondo la denuncia, l’ex partecipante di Uomini e Donne avrebbe dichiarato di essere stato consigliato da Lele Mora a rivolgersi a Signorini per partecipare alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi. Al momento, le accuse contenute in questa querela non vengono contestate a Signorini, che risulta indagato solo per le dichiarazioni di Medugno.

Interrogatorio di Antonio Medugno

Il 19 gennaio, proprio Medugno è stato interrogato dai magistrati. Ha messo a verbale che, nell’edizione 2021-2022 del Grande Fratello Vip, avrebbe rifiutato alcune avances e sarebbe stato allontanato, subendo presunti abusi nell’abitazione milanese di Signorini.