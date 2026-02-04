La puntata di Uomini e Donne andata in onda due giorni fa ha scatenato una nuova polemica, che continua a far discutere anche fuori dallo studio, soprattutto sui social. Al centro della scena, ancora una volta, Ciro Solimeno e Martina De Ioannon.

La rivelazione di Ciro Solimeno

Durante la registrazione, Ciro Solimeno ha fatto una rivelazione destinata a lasciare il segno: ha raccontato che lui e Martina De Ioannon si sarebbero visti durante il trono dell’anno scorso, quindi al di fuori delle telecamere.

Un dettaglio importante, soprattutto perché – secondo le sue parole – questi incontri sarebbero avvenuti mentre il percorso televisivo era ancora in corso, alimentando dubbi sulla trasparenza della situazione.

Ciro ha spiegato di aver mantenuto il silenzio fino a oggi per rispetto del programma, ma di aver deciso di parlare ora per chiarire la propria posizione e raccontare una verità che, a suo dire, non sarebbe mai emersa pubblicamente.

Il dettaglio social che non è passato inosservato

Come spesso accade, però, il vero terremoto è arrivato dopo la puntata, sui social. Come riportato da LolloMagazine, i fan più attenti hanno notato un gesto che ha subito fatto rumore: Raffaella Mennoia, storica autrice dei programmi di Maria De Filippi, ha tolto il “segui” su Instagram a Martina De Ioannon.

Una mossa apparentemente semplice, ma che nel mondo dei social viene spesso letta come un segnale importante. Per molti utenti, potrebbe trattarsi di una presa di distanza legata proprio a quanto emerso in puntata. Al momento, però, nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati.

Silenzio dai protagonisti

Martina De Ioannon, dal canto suo, non ha ancora commentato pubblicamente né le dichiarazioni di Ciro Solimeno né il gesto social attribuito a Raffaella Mennoia. Un silenzio che non fa altro che aumentare la curiosità e le speculazioni dei fan, già divisi tra chi prende le sue difese e chi chiede maggiore chiarezza.