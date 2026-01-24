Ospite di una nuova puntata di Hot Ones Italia, il salotto pomeridiano disponibile su RaiPlay, Giulia Salemi si è raccontata senza filtri. Il programma, condotto per la prima volta da Giulia Vecchio, ha visto l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip affrontare diversi temi: dal suo percorso televisivo al legame con Chiara Ferragni, fino ai momenti più delicati vissuti all’inizio della carriera.

Giulia Salemi e Chiara Ferragni: “Mi sento una sua discepola”

Parlando di Chiara Ferragni, Giulia Salemi ha ammesso di sentirsi in qualche modo una sua “discepola”. Secondo l’influencer, se oggi lavora stabilmente con i social network è anche grazie all’imprenditrice digitale, che ha contribuito a far conoscere in Italia una professione allora completamente nuova: quella dell’influencer.

Un riconoscimento importante, che sottolinea come Ferragni abbia aperto la strada a un’intera generazione di creator.

Il Grande Fratello Vip: “Non lo rinnego”

Nel corso dell’intervista, Giulia Salemi è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che le ha regalato grande visibilità e dove ha conosciuto Pierpaolo Pretelli, padre di suo figlio.

Come riportato da Biccy, queste le sue parole: “Non rinnego il Grande Fratello, se il pubblico mainstream mi conosce oggi è anche grazie a quello. Ho amato farlo da concorrente e pure in studio con Alfonso Signorini”.

L’errore che non rifarebbe: “Ho forzato il ruolo della stupidina”

Giulia Salemi ha poi confessato cosa non rifarebbe se potesse tornare indietro: “Se tornassi indietro non avrei cavalcato così tanto l’onda della stupidina in tv. Era il mio ruolo in commedia: mi chiedevano di giocare, divertirmi e farmi prendere in giro”.

L’influencer ha spiegato di aver talvolta forzato la mano, arrivando persino a dire volutamente strafalcioni perché in quel momento funzionali al personaggio televisivo. Una scelta che oggi, però, continua a pagarne le conseguenze: “Se dico qualcosa di intelligente c’è ancora chi mi addita di troppa leggerezza, come se non fossi legittimata a dire cose sensate”.

Nessun compromesso per lavorare in tv

Nel finale dell’intervista, Giulia Salemi ha affrontato uno dei temi più delicati del mondo dello spettacolo: i compromessi. L’ex vippona ha chiarito di non essere mai scesa a patti pur di lavorare: “Sul mio lavoro non mi ha mai aiutato nessuno, ho sempre fatto tutto da sola. Ho fatto tantissimi provini e molti sono andati male”.

Ha poi raccontato un episodio borderline vissuto da giovanissima durante un casting: “Un signore mi disse: ‘Fai tutto quello che ti dirò io e ti farò volare come una farfalla’. Chiamai mia mamma piangendo. Non fui presa per il casting, ma sti cavoli. Non sono mai scesa a compromessi e mai ci scenderò”.