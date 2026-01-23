Il Grande Fratello Vip 2026 potrebbe non andare in onda. È questa la notizia che nelle ultime ore sta facendo il giro del web, dopo giorni di indiscrezioni che davano per confermata una nuova edizione del reality di Canale 5, con Ilary Blasi indicata come la conduttrice più probabile.

Secondo quanto trapela dai corridoi di Mediaset, però, la situazione sarebbe ben diversa e i fan della Casa più spiata d’Italia dovranno, almeno per ora, rassegnarsi a uno stop.

Grande Fratello Vip 2026: niente edizione in primavera

A quanto pare, il Grande Fratello Vip non tornerà nella primavera 2026, periodo che era stato inizialmente ipotizzato nelle scorse settimane. La decisione sarebbe legata a una serie di fattori delicati che coinvolgono direttamente l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi.

Il caso Signorini e la denuncia contro Fabrizio Corona

Alla base dello stop ci sarebbe soprattutto il cosiddetto “caso Signorini”, ormai approdato nelle aule di giustizia. Pochi giorni fa, infatti, è emersa la notizia della denuncia di Mediaset nei confronti di Fabrizio Corona, in seguito alle accuse e alle rivelazioni che avrebbero minato la credibilità del format.

Una situazione giudiziaria complessa che, secondo alcune fonti, avrebbe spinto l’azienda a prendere le distanze dal programma.

La decisione di Mediaset secondo Fanpage.it

Ecco quanto riportato da Fanpage.it: “Di fronte a questo scenario, con contenziosi legali destinati a protrarsi per mesi e con la credibilità del format compromessa dalle accuse di Corona, Mediaset avrebbe deciso di chiudere la partita. Non una cancellazione vera e propria, ma nemmeno un semplice rinvio. Di fatto, l’edizione 2026 potrebbe non esserci”.

Secondo la testata, anche L’Isola dei Famosi, già considerata a rischio, potrebbe subire lo stesso destino.

Stop alle trattative con Ilary Blasi e al casting

Sempre secondo le indiscrezioni, la trattativa con Ilary Blasi per la conduzione del Grande Fratello Vip si sarebbe interrotta bruscamente, così come i contatti con opinionisti e possibili concorrenti.

La scelta di azzerare tutto sarebbe stata presa per evitare il lancio di un’edizione del reality sotto la pressione di battaglie legali e con l’ombra costante delle accuse di Fabrizio Corona.

Una pausa (forse) definitiva per uno dei reality più longevi

Se confermata, la decisione segnerebbe una pausa importante per uno dei reality più longevi della televisione italiana. Non una cancellazione ufficiale, ma uno stop che potrebbe durare a lungo.

AGGIORNAMENTO – Arriva la smentita: “Pura fantasia”

A poche ore dalla diffusione della notizia, arriva però una smentita. Il giornalista Massimo Galanto ha dichiarato che, in ambienti Mediaset, l’indiscrezione sarebbe considerata “pura fantasia”.

Secondo Galanto, infatti, il destino del Grande Fratello Vip non sarebbe ancora deciso, lasciando aperti diversi scenari per il futuro del reality.