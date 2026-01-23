Helena Prestes, ex gieffina e modella, sta attraversando uno dei momenti più delicati della sua vita. In questi giorni, si è recata in Brasile per stare accanto al padre, le cui condizioni di salute hanno destato forte preoccupazione.

Lontana dai riflettori e dagli impegni mondani, Helena ha deciso di condividere questo periodo difficile con i suoi fan, aprendo uno spazio intimo sul suo canale broadcast privato su Instagram.

Il diario di bordo di Helena Prestes

La modella ha definito il suo racconto un vero e proprio “diario di bordo”, un luogo dove descrivere la fatica, la paura e i piccoli segnali di speranza che in situazioni simili diventano fondamentali. I post di Helena restituiscono l’immagine di giorni intensi, trascorsi quasi interamente in ospedale, tra l’ansia per il presente e l’incertezza per il futuro.

“Giorni difficili, fatti di paura e piccoli miglioramenti. Grazie a Dio è vivo, ed è a questo che mi aggrappo”, ha scritto la modella, lasciando emergere tutta la fragilità di una figlia che cerca forza anche nelle minime notizie positive.

La presenza al fianco del padre

Accanto alla preoccupazione per la salute del padre, Helena Prestes prova a mantenere un contatto con il lavoro, nonostante il cuore e la mente siano altrove.

Racconta senza filtri cosa significhi assistere una persona cara in un momento di grande difficoltà: “Il corpo è stanco, ma non mollo”, scrive, spiegando che le prime ore del mattino sono l’unico momento in cui riesce a ritagliarsi una pausa.

Il peso della responsabilità e l’amore familiare

La modella mostra una consapevolezza profonda: se le condizioni del padre dovessero migliorare, aumenterebbe anche il peso della responsabilità. Helena è l’unica presente per lui, un ruolo che accetta con lucidità, nonostante un rapporto definito complesso.

“Di papà ce n’è uno solo”, sottolinea Helena Prestes, riconoscendo le difficoltà del passato ma ribadendo il valore assoluto della vita e del legame familiare. È questa convinzione che l’ha spinta a partire per il Brasile, mettendo tutto il resto in secondo piano e facendo ciò che sente giusto. “È per questo che sono qui. Sono stanca, ma presente”, conclude la modella, con parole semplici ma potenti, che raccontano un momento di dolore, amore e resistenza silenziosa.