I Joy Awards di Riyadh, uno degli eventi internazionali più seguiti del mondo dello spettacolo, hanno visto tra le protagoniste assolute Hande Erçel, attrice turca amatissima anche dal pubblico italiano. L’evento, svoltosi nella capitale dell’Arabia Saudita, ha confermato ancora una volta il suo status di icona di stile e celebrità globale.

Sul red carpet, Hande Erçel ha incantato fotografi e pubblico indossando un raffinato abito firmato dallo stilista libanese Elie Saab, risultando una delle presenze più eleganti e commentate della serata. Le immagini della sua apparizione hanno rapidamente fatto il giro dei social network, rendendo l’attrice trend topic internazionale.

Hande Ercel: le foto sui profili social

Dopo la cerimonia, la star di Love Is in the Air ha condiviso sul proprio profilo social alcune foto dei Joy Awards, accompagnandole con un’emoji a forma di cuore. I post hanno registrato in poche ore migliaia di like e commenti entusiasti da parte dei fan.

A rendere l’evento ancora più virale è stato l’apprezzamento di una celebrità mondiale: Paris Hilton ha infatti messo “Mi piace” alle foto di Hande Erçel, commentando a sua volta con un cuore. Un gesto che ha acceso ulteriormente i riflettori sull’attrice turca, confermandone la popolarità anche oltre i confini europei.

Con eleganza, carisma e una fortissima presenza digitale, Hande Erçel continua a essere una delle figure più influenti del panorama televisivo e glamour internazionale.