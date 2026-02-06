Dopo la scelta emozionante nello studio di Uomini e Donne, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro sono più uniti che mai. La tronista siciliana ha vissuto un percorso in salita nel dating show di Maria De Filippi, ma alla fine ha regalato ai telespettatori momenti di grande emozione.

Ora, conclusa l’esperienza televisiva, Cristiana ed Ernesto sembrano già avere progetti importanti per il loro futuro insieme.

Verso la convivenza a Roma

I due ex volti del dating show di Canale 5 saranno ospiti – questo weekend - di Silvia Toffanin a Verissimo. Durante il talk-show, la coppia ha parlato apertamente della loro relazione e dei progetti futuri.

Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro hanno dichiarato di non voler vivere la loro storia d’amore a distanza. Hanno deciso quindi di trasferirsi insieme a Roma, per poter vivere appieno la loro relazione senza doversi dividere tra due città.

Un tatuaggio di coppia come simbolo d’amore

Non è tutto: la coppia ha mostrato anche un tatuaggio di coppia, un piccolo cuoricino sulla mano, simbolo del loro legame e della forte intesa nata in poco tempo.

Inoltre, hanno raccontato i loro primi momenti insieme lontano dalle telecamere, sottolineando quanto sia stato naturale e tranquillo vivere la loro relazione anche fuori dal contesto televisivo.