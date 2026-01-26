Il Tribunale civile di Milano ha ordinato a Fabrizio Corona di rimuovere le puntate di Falsissimo relative al caso Alfonso Signorini e di non pubblicare ulteriori contenuti riferibili al giornalista.

Il commento di Fabrizio Corona su Telegram

Sul suo canale Telegram, Corona ha commentato il provvedimento: “Questo è il Paese dove i potenti si proteggono tra loro e il diritto di cronaca vale solo se non disturba. Io non mi fermo. Ma se oggi zittiscono me, ragazzi, domani zittiscono voi”.

L’ex re dei paparazzi ha aggiunto: “Il giudice blocca Falsissimo. Stasera è in programma la puntata, come sapete. Notizia di tutti i giornali: un giudice mi diffida e mi censura mentre indago su fatti gravi. Gravi. Non una condanna. Non una smentita. Solo tanta, ma tanta paura della verità”.

Infine, Corona ha concluso con parole dure: “Perché questa non è giustizia. È un sistema marcio. O facciamo rumore o ci seppelliscono nel silenzio che loro vogliono”.

Gli avvocati impugneranno il provvedimento

Gli avvocati di Fabrizio Corona hanno annunciato l’intenzione di impugnare il dispositivo. La misura vieta la pubblicazione di nuovi contenuti legati alla sfera privata di Alfonso Signorini e ordina la rimozione dei due video già pubblicati sul cosiddetto “sistema Signorini”.

Al momento, il canale YouTube che ospita Falsissimo non ha ancora rimosso le puntate precedenti. Il provvedimento del giudice Roberto Gentile concede a Corona due giorni di tempo per adeguarsi.

La puntata del 26 gennaio: cosa succede

La puntata di Falsissimo prevista per lunedì 26 gennaio potrebbe comunque andare in onda, ma Fabrizio Corona sarà costretto a tagliare ogni passaggio riferito a Alfonso Signorini.

Secondo le ultime Instagram Stories pubblicate da Corona, la puntata registrata questa settimana rischia di dover essere riscritta o girata nuovamente, poiché l’anticipazione diffusa sui social faceva riferimento proprio al rapporto tra Signorini e la famiglia Berlusconi.