Continua a far discutere il caso esploso dopo le due puntate di Falsissimo – Il Prezzo del Successo, il format di Fabrizio Corona che ha acceso i riflettori su presunti messaggi e rapporti tra Alfonso Signorini e Antonio Medugno.

Dopo il racconto dell’ex gieffino, che quasi in lacrime ha negato di essere mai sceso a compromessi, questa settimana è arrivata una nuova dichiarazione a sorpresa: Clarissa Selassié, intervistata da FanPage, ha affermato che “qualcuno le disse che Medugno e Signorini erano stati insieme” e che, a fine Grande Fratello Vip, sarebbe stato proprio Signorini a confermarle tutto.

A poche ore di distanza, però, è arrivata una smentita netta da parte di Giulio Raselli, amico di Medugno.

La smentita di Giulio Raselli: “Io c’ero in quei momenti”

In un video pubblicato su TikTok, Giulio Raselli ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata da Fabrizio Corona, durante la quale ha ribadito con fermezza la sua versione dei fatti: Antonio Medugno e Alfonso Signorini non sono mai stati insieme.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato di non parlare per sentito dire, ma per esperienza diretta, sottolineando di essere stato presente in momenti chiave della vicenda.

Raselli, infatti, è amico stretto di Medugno e condivideva con lui lo stesso manager, Alessandro Piscopo, la persona che avrebbe fornito a Corona le chat tra Antonio e Alfonso.

“Non parlo per voci: ho vissuto quei momenti in prima persona”

Nel suo lungo sfogo, Raselli ha chiarito: “Antonio Medugno non sarebbe mai, e poi mai, andato con Signorini. Non parlo per supposizioni, né per difendere qualcuno a prescindere. Io c’ero, in quel momento preciso, insieme a lui e al nostro manager”.

L’attacco a Clarissa Selassié: “Cerca hype”

Nel video, Giulio Raselli ha anche criticato duramente le dichiarazioni di Clarissa Selassié, mostrando alcuni articoli che hanno ripreso l’intervista a FanPage.

Secondo l’ex tronista, le parole della principessa etiope sarebbero infondate e finalizzate esclusivamente a creare clamore mediatico: “Ho l’impressione che Clarissa Selassié stia cercando hype a tutti i costi.

Si stanno costruendo narrazioni scollegate dalla realtà, trasformando persone vere in personaggi utili solo a fare rumore”.

I messaggi con Antonio Medugno e la decisione di parlare

Raselli ha infine mostrato anche alcuni messaggi privati scambiati con Antonio Medugno, spiegando di averlo avvisato prima di esporsi pubblicamente.

“Antonio non è ciò che si sta cercando di far credere. Quando si conoscono i fatti, restare in silenzio non è un’opzione. Io parlo perché ho il coraggio, perché sono un uomo”.