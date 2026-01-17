Dopo due anni di silenzio quasi totale, Chiara Ferragni ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti. L’imprenditrice digitale, recentemente prosciolta nell’ambito del cosiddetto Pandoro Gate, ha rilasciato prima un’intervista al Corriere della Sera e successivamente una lunga confessione al settimanale francese Paris Match, in cui ha parlato apertamente anche della fine del matrimonio con Fedez.

Un cambio di passo netto rispetto alla sua ultima apparizione televisiva, avvenuta nel marzo 2024 a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio, dove aveva evitato di affrontare sia lo scandalo mediatico sia la sua vita privata.

L’intervista al Corriere della Sera: “Mi sono sentita abbandonata”

Nel colloquio con il Corriere della Sera, Chiara Ferragni ha ammesso di aver vissuto uno dei momenti più difficili della sua vita. Al centro del suo racconto, il senso di solitudine e di abbandono da parte dell’ex marito proprio nel momento in cui avrebbe avuto più bisogno di sostegno.

L’influencer ha parlato apertamente di sofferenza, sottolineando come la crisi personale e quella mediatica si siano sovrapposte, amplificando il dolore.

Lo sfogo su Paris Match: “Fedez è scappato per evitare la tempesta mediatica”

È però nell’intervista concessa a Paris Match che Chiara Ferragni si è spinta oltre, offrendo una riflessione più dura sulla separazione e sul comportamento pubblico di Fedez dopo il Pandoro Gate.

“Mi sono resa conto che alcune persone vogliono stare al tuo fianco solo quando tutto va bene. Appena le cose si complicano, spariscono. A cominciare dal mio ex marito”.

Ferragni racconta di aver compreso fin dall’inizio dello scandalo che Fedez non sarebbe stato al suo fianco, nonostante lei fosse sempre stata “il pilastro della relazione”.

Il confronto sulla vita pubblica dopo la separazione

Nel suo racconto, l’imprenditrice digitale mette a confronto il proprio comportamento con quello dell’ex marito dopo la rottura: “Dopo la nostra separazione, l’ho visto vivere la sua vita, viaggiare, frequentare altre donne. E ho pensato: se avessi fatto lo stesso, la gente mi avrebbe distrutta”.