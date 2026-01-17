Le ultime notizie certe sul Grande Fratello Vip risalgono allo scorso dicembre, quando Pier Silvio Berlusconi, durante un incontro con la stampa, ha affrontato apertamente il futuro del reality di Canale 5.

L’amministratore delegato di Mediaset aveva spiegato che il GF Vip è una macchina che deve rinnovarsi, ma anche restare in movimento, perché una pausa troppo lunga potrebbe creare problemi alla ripartenza. In quell’occasione aveva aggiunto una frase che aveva fatto ben sperare i fan: “La decisione la prenderemo entro dieci giorni, al momento è più sì che no”.

Il sì che sembrava arrivato

In seguito, il giornalista Davide Maggio aveva rivelato in tv che Maria De Filippi stava dando una mano ad Alfonso Signorini per i casting, alimentando l’idea che una nuova edizione del Grande Fratello Vip fosse ormai in fase avanzata di preparazione.

Il caso Alfonso Signorini e lo stop improvviso

A cambiare nuovamente le carte in tavola è stato però il ciclone mediatico legato che si è abbattuto su Alfonso Signorini dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona e la denuncia di Antonio Medugno. In seguito a questa vicenda, il conduttore e giornalista ha scelto di autosospendersi in via cautelativa, facendo riemergere dubbi e incertezze sul futuro del reality.

Da settimane, infatti, si rincorrono rumor contrastanti: da un lato si parla di stop forzato, dall’altro di una possibile partenza in primavera.

Selvaggia Lucarelli opinionista? Rita De Crescenzo concorrente?

Nelle ultime 48 ore hanno iniziato a circolare nuove indiscrezioni:

Selvaggia Lucarelli come possibile nuova opinionista del Grande Fratello Vip (ipotesi smentita dalla giornalista);

come possibile nuova opinionista del Grande Fratello Vip (ipotesi smentita dalla giornalista); Rita De Crescenzo tra i concorrenti (voce però già smentita da Fanpage)

Cristina Plevani smonta le indiscrezioni: “Le sparano grosse”

A intervenire è stata Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello e opinionista dell’edizione condotta da Simona Ventura.

Sul suo profilo X, la Plevani ha messo un freno alle speculazioni, spiegando che al momento non esiste alcuna decisione ufficiale: “Da quello che so io, ad oggi, non si sa ancora nulla né di GF Vip, né di conduttori, né di opinionisti e figurati i concorrenti. Praticamente fanno a gara a chi la spara più grossa o a chi la indovina”.

Nessuna decisione ufficiale sul Grande Fratello Vip

Le parole di Cristina Plevani confermano quindi che, nonostante le numerose indiscrezioni, Mediaset non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul futuro del Grande Fratello Vip. Per ora, dunque, tutto resta in sospeso: conduzione, opinionisti e cast sono ancora un punto interrogativo, mentre i fan restano in attesa di comunicazioni ufficiali.