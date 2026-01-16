I protagonisti della 19esima edizione del Grande Fratello continuano a far parlare di loro anche lontano dai riflettori. Tra questi c’è Giulio Carotenuto, che ospite a Casa Lollo ha ricordato la sua esperienza nella Casa e svelato un retroscena inedito sulla sua possibile partecipazione a Uomini e Donne.

Il percorso di Giulio al Grande Fratello

Giulio Carotenuto è stato uno dei concorrenti più chiacchierati della 19esima edizione del Grande Fratello, vinta da Anita Mazzotta, nota piercer. Il suo percorso nella Casa è stato breve: il giovane medico campano è stato il primo concorrente a dover abbandonare il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5.

Ospite dell’ultima puntata di Casa Lollo, Giulio ha fatto un bilancio della sua esperienza e ha condiviso il suo pensiero sulla vincitrice Anita Mazzotta: “In Italia il Grande Fratello rappresenta il reality per eccellenza. È quello che ho sempre seguito, quello che mi ha formato come spettatore. È stata un’esperienza molto particolare. È durata poco, ma mi ha dato tanto e mi ha fatto capire cosa c’è dall’altra parte dello schermo. Ho trovato persone in gamba, disponibili... è stato un bel cast quest’anno. Mi sono ricreduto positivamente su Ivana, ho rivisto tutti. Si sono incrinati i rapporti invece con Anita per alcune mie dichiarazioni fuori dalla Casa, che lei ha travisato. Spero di ricucire questo rapporto”.

Il retroscena su Uomini e Donne

Chiuso il capitolo Grande Fratello, Giulio Carotenuto ha svelato un retroscena inedito: in passato gli era stata proposta una partecipazione a Uomini e Donne, ma aveva deciso di rifiutare per inseguire il sogno di entrare nella Casa più spiata d’Italia.

“In passato è arrivata la proposta e ho detto di no, ma oggi forse direi di sì. Attualmente valuterei una proposta del genere. Avevo entrambe le possibilità, ma ho scelto il Grande Fratello perché è il reality che mi ha accompagnato fin da bambino”.