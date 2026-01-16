Dopo le conferme su Ilary Blasi come conduttrice del Grande Fratello Vip 2026, secondo quanto anticipato da Fanpage.it, Mediaset punta con decisione su Selvaggia Lucarelli. La giornalista e opinionista più discussa della televisione italiana potrebbe ricevere un'offerta "irrinunciabile", sia dal punto di vista economico che professionale.

Il grande ritorno al GF Vip: 35mila euro a puntata

Secondo le indiscrezioni, Selvaggia Lucarelli potrebbe ricevere un cachet di 35mila euro a puntata per affiancare Ilary Blasi nella delicata edizione del "dopo-Signorini". Considerando le 16-20 puntate previste, l’offerta totale potrebbe superare il mezzo milione di euro, cifra da top player riservata a figure di spicco della televisione italiana.

Il sogno di un programma tutto suo su Rete 4

Ma il vero incentivo non è solo economico. Mediaset le propone anche un programma personale in prima serata su Rete 4, tra giugno e settembre 2026. Si tratterebbe del suo talk show, dove poter portare avanti inchieste, idee e battaglie senza filtri.

Per Selvaggia Lucarelli, questa rappresenterebbe una vera consacrazione televisiva, trasformando il suo nome in un brand e offrendo un’opportunità unica di crescita professionale.

Lorenzo Biagiarelli nel pacchetto Mediaset?

Il 2026 sarà cruciale anche sul piano personale per Selvaggia Lucarelli, che in primavera convolerà a nozze con Lorenzo Biagiarelli in Salento. Secondo le fonti, anche Biagiarelli potrebbe essere coinvolto nell’offerta Mediaset, con una possibile rubrica in un contenitore mattutino, rendendo la proposta ancora più allettante.

Dopo l’allontanamento dal programma di Antonella Clerici, le porte della Rai per lui sembrerebbero chiuse, rendendo il passaggio a Mediaset un’opportunità strategica.

Il vero nodo: il rapporto con la Rai

Nonostante il calendario permetterebbe di conciliare GF Vip e Ballando con le Stelle, politicamente sarebbe complicato per Selvaggia Lucarelli. Mediaset le chiede, di fatto, una scelta tra le due aziende: servire due “padroni” in due network rivali è un passo quasi impossibile, soprattutto in un 2026 in cui la Rai e Mediaset sembrano pronte a uno scontro aperto.

Secondo le indiscrezioni, la decisione potrebbe arrivare entro la fine della prossima settimana, con un eventuale annuncio ufficiale subito dopo.