La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez continua a far sognare i fan. La coppia, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello, ha annunciato il prossimo passo della loro relazione: andare a convivere a Lecco.

Una convivenza che segna un nuovo inizio

In un’intervista rilasciata a Francesca Teodori e Angelo Papi per Calciosub, il pallavolista argentino ha rivelato: “Il prossimo anno andrò a convivere con Helena a Lecco. E quindi, adesso comunque la pallavolo passerà in secondo piano, da un punto di vista dell’attività giornaliera. Non so se farò la Serie A o Serie B per non lasciare mai quella passione […]”.

La coppia ha scelto Lecco come città dove costruire le basi della loro vita insieme, tra convivenza, progetti futuri e la possibilità di allargare la famiglia.

Pallavolo e nuovi progetti di vita

Nonostante la nuova fase della vita di coppia, Javier Martinez non abbandonerà completamente la pallavolo. La priorità sarà la convivenza con Helena Prestes, ma il campione rimane aperto a valutare opportunità sportive, anche se probabilmente in serie minori, per continuare a seguire la sua passione senza sacrificare la vita privata.