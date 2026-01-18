Una rivelazione inaspettata quella fatta da Patrizia Pellegrino, ospite ieri pomeriggio di Monica Setta a Storie Al Bivio. L’attrice e showgirl ha raccontato per la prima volta di avere un fidanzato da otto anni, una relazione solida e duratura che ha scelto di tenere lontana dai riflettori e dai media.

Il suo nome è Giancarlo Buontempo, un manager che non appartiene al mondo dello spettacolo. Per tutto questo tempo il suo nome non era mai circolato, tanto che sui giornali veniva spesso indicato come compagno di Patrizia Pellegrino il suo ex Giampaolo Embrione.

La confessione a Storie Al Bivio

A spingerla a uscire allo scoperto è stata proprio Monica Setta, dopo che il nome di Buontempo era stato fatto dal giornalista Giuseppe Candela. “Ne parlo da te, Monica, perché so che sei riuscita a convincerlo. Non so che armi hai usato”, ha detto sorridendo l’attrice in studio.

Una relazione vissuta lontano dai riflettori

Per Patrizia Pellegrino la riservatezza non è mai stata una strategia, ma una scelta condivisa e rispettata nel tempo. “Ufficiosamente abbiamo sempre avuto una vita normale, usciamo con i nostri amici, ma sui social non ho mai parlato di lui, non ho mai pubblicato una sua foto. Me lo ha chiesto e io ho sempre rispettato questo desiderio”, ha spiegato.

Il motivo è semplice: Giancarlo Buontempo non fa parte del mondo dello spettacolo. “È un manager e mi ha sempre detto: per favore, tienimi fuori. Col tempo ho capito che non è affatto una scelta sbagliata. Credo che per chi fa il mio lavoro ci sia bisogno anche di momenti di privacy”.

La verità sul Grande Fratello Vip

Nel corso dell’intervista è emerso anche un dettaglio rimasto finora sconosciuto: Patrizia Pellegrino era già fidanzata durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, anche se nessuno ne era a conoscenza. Un silenzio durato anni, mantenuto con coerenza nonostante l’esposizione mediatica.

Matrimoni, figli e nessuna corsa alle nozze

L’attrice ha poi ripercorso la sua vita sentimentale, ricordando i due matrimoni: il primo con Pietro Vittori, padre dei suoi tre figli Gregory, Tommaso e Arianna, e il secondo con Stefano Todini.

Sul futuro con Giancarlo Buontempo, però, non sembra esserci spazio per un nuovo matrimonio: “Non credo di volermi risposare e credo neanche lui. Viviamo come fidanzati: ogni tanto viene a casa mia, dove vivo con i miei figli, altre volte ci concediamo dei bei weekend fuori”.

Un amore che viene da lontano

La loro storia affonda le radici nel passato. I due si conoscevano già da ragazzi e avevano vissuto un colpo di fulmine. “All’epoca lo scartai perché ero gelosissima e cercavo un uomo con cui costruire una famiglia. Pensavo non fosse quello giusto, invece mi sbagliavo”, ha raccontato Patrizia Pellegrino.

Otto anni fa si sono rincontrati a cena grazie ad amici in comune e da quel momento non si sono più lasciati.

Le foto mostrate in studio per fugare ogni dubbio

Per evitare qualsiasi equivoco e scongiurare paragoni con casi mediatici del passato, Patrizia Pellegrino ha mostrato a Monica Setta anche alcune foto della coppia, confermando definitivamente l’esistenza di questo amore rimasto a lungo lontano dai riflettori.